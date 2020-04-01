Какие отрасли восприняли кризис наиболее болезненно, когда могут начаться массовые сокращения и можно ли уже оценить потери столичного бизнеса от карантина и падения рубля. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал председатель московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров.

— Как можно охарактеризовать самочувствие московского среднего и малого бизнеса? Какие секторы восприняли кризис наиболее болезненно, а какие, напротив, получили стимул к развитию?

— Список пострадавших отраслей опубликован, и он практически исчерпывающий. Проблема в том, что заморозка экономической активности оказывает мультипликативный эффект. Негативный, конечно. Сейчас встали рестораны, отели, турфирмы, авиаперевозки и т.д. А завтра начнут сокращаться заказы у типографий, рынка рекламы, субподрядчиков, операторы недвижимости будут терять арендаторов. Это как карточный домик. Пока удар пришёлся на сферу услуг. Но! Во-первых, это именно то, что делает нашу жизнь комфортной. Это до некоторой степени «лицо города». Во-вторых, именно в ней велика доля человеческого участия, большое количество занятых. И её спасение — вопрос не только экономики, но и социальной стабильности.

Безусловное развитие от этой ситуации получили только продовольственные магазины, дистанционные сервисы, службы доставки и IT-бизнес. Но при дальнейшем схлопывании спроса они тоже войдут в кризис.

Денис Назаров Фото из личного архива

— Власти назвали несколько мер поддержки бизнеса. Есть ли отклик от бизнеса — можно ли назвать их достаточным?

— Мы ценим всё, что делается в любом объёме. Но по ряду причин он недостаточен. Сила удара по экономике, по целому ряду индустрий очень велика. Мы запаздываем с анализом ситуации. А действовать в этой ситуации, как сказал Владимир Владимирович Путин, нужно молниеносно.

— Если обобщить — что должно стать самыми оперативными мерами поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)?

— Из объявленных и вступивших в силу наиболее эффективны будут следующие меры: снижение социальных страховых взносов, кредитные линии под ноль процентов на выплату заработной платы, отсрочка по налогам.

Из того, что только рассматривается, — полноценные кредитные каникулы для некоторых отраслей, арендные каникулы, когда на время режима изоляции прекращаются арендные платежи, а арендодателям это компенсируют налоговыми льготами. Для некоторых отраслей — субсидирование расходов за ЖКХ.

Но, пожалуй, самое важное — распространить кредитные линии для выплаты зарплат на все компании пострадавших секторов вне зависимости от размера (сейчас право на них имеют только индивидуальные предприниматели, микро- и малые предприятия).

— С какими инициативами выступают представители бизнеса?

— У каждой отрасли своя специфика. Рестораторы просят снижения НДС до 10%, отельеры — приостановить действие правительственного постановления, которое регламентирует звёздность гостиниц, участники рынка недвижимости — приостановления принятия закона, который меняет порядок оспаривания кадастровой стоимости, а индустрия здоровья считает, что её необоснованно забыли включить в список пострадавших отраслей. Инициатив много, мы собираем их все и направляем официальными предложениями в правительство Москвы и в федеральную «Деловую Россию», которая уже включает их в свои предложения правительству страны.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

— Есть ли приблизительная цифра ущерба для МСП от карантина и падения рубля?

— Очень сложно эти две вещи ставить в один ряд, но и отделить их друг от друга в этой обстановке не получится. Думаю, что без пандемии и карантина потерь было бы намного меньше.

Если брать Москву, то речь идёт о потерях, наверное, в сотню-две миллиардов рублей в месяц, но это оценочное суждение, нужно ждать данных ФНС, конечно.

— Сколько человек могут остаться без работы? Когда могут начаться массовые сокращения?

— Запас прочности у разных компаний разный. У кого месяц, у кого два-три. В наиболее пострадавших от вируса отраслях в Москве работают, по самым скромным оценкам, до миллиона человек. Плюс мультипликативный эффект в виде сокращения спроса на другие отрасли.

Массовость банкротств будет зависеть от эффективности государственных мер поддержки.

— Какие сценарии развития ситуации (негативные и позитивные) сейчас кажутся наиболее возможными?

— Мы верим в нашу систему здравоохранения и надеемся, что ситуацию удастся переломить в ближайшее время. Если всё закончится за месяц-два, то отделаемся «лёгким испугом». Другие варианты и есть негативные.