«Нахлобучили» на 100 млрд: почему Белоусов призвал металлургов делиться

Вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что на фоне пандемии коронавируса они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Увеличение их доходов произошло за счёт роста цен на внутреннем и мировом рынках. Как считает чиновник, производители должны вернуть эти деньги в бюджет. В свою очередь представители отрасли отчитались о почти двукратном росте налоговых отчислений в I полугодии 2021 года и сочли предложение зампреда правительства возвратом к Госплану. NEWS.ru вспомнил, как предложения Белоусова не первый год вызывают раздражение у «монетаристов», а также решил выяснить, насколько они отражают борьбу сил вокруг темы государственного вмешательства в экономику.

Синдром Госплана

В интервью РБК Белоусов заявил , что металлурги «нахлобучили [государство] в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей». Также он подчеркнул, что эти деньги необходимо в виде налога вернуть в бюджет.

Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ. — NEWS.ru) <...>. [Металлурги], конечно, понимают [что нужно будет возвращать]. У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем, — добавил вице-премьер.

В свою очередь в Кремле заявили, что президент Владимир Путин в курсе темы сверхприбылей металлургов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бизнес зарабатывает деньги, а государство получает налоги, поэтому в случае возникновения какой-либо диспропорции власть её выравнивает.

Сами представители отрасли, объединённые в ассоциацию предприятий чёрной металлургии «Русская сталь», ещё до заявлений вице-премьера, 30 мая заявили, что по предварительным итогам января-мая 2021 года их отчисления в бюджет выросли почти вдвое. В частности, выплаты за этот период составили более 200 млрд рублей, а до конца года ожидают перечислить дополнительно 250 млрд рублей. При этом, производство стали выросло до 38 млн тонн (на 5%), а объёмы инвестиций «находятся на максимальных уровнях за последние 20 лет». Президент «Русской стали» и владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин увидел в заявлении Андрея Белоусова «неизгладимый синдром Госплана — болезнь „красных глаз“».

При этом, ранее в Минпромторге отмечали , что с начала года металлурги из-за роста цен на сталь уже выплатили налогов на 100 млрд рублей больше, чем за тот же период 2020-го. Замглавы ведомства Виктор Евтухов не исключал, что было бы целесообразным рассмотреть перераспределение этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе на субсидирование госстроительства.

В интервью NEWS.ru политолог Аббас Галлямов признался, что вероятность реализации инициативы дополнительного обложения металлургического бизнеса в нынешних условиях довольно высока. И связано это с политическими событиями.

russtal.ru

Шанс на реализацию идеи Белоусова есть, поскольку приближаются выборы и властям нужны деньги. Аббас Галлямов политолог политолог

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин отмечает, что власть воспринимает российскую экономику не как совокупность достижений частных лиц, которые вкладывают свои достижения, прибавляя их к государственному сектору. По его мнению, государство воспринимает экономику как своеобразное «народное хозяйство, где несмотря на то, что формально присутствует частный сектор, всё так или иначе принадлежит ему». Поэтому, делает вывод политолог, вся прибыль и экономические активы неформально воспринимается как госсобственность.

Они считают себя вправе распоряжаться всеми активами, которые находятся в государстве, вне зависимости от их официального статуса, только форма распоряжения этими активами разная: там, где формально существует госсобственность, — это одни формы распоряжения, где эта собственность формально находится в распоряжении частных лиц — там другие механизмы распоряжения. Такой подход существовал длительное время, только всё больше и больше утверждался и в головах российской верхушки, и в социальном дискурсе. Павел Салин политолог политолог

Собеседник NEWS.ru затруднился ответить, каким образом была рассчитана названная Белоусовым сумма в 100 млрд рублей. По его мнению, власть уже решила изъять сверхприбыли, а каким образом это оформить — через дополнительные налоги или через добровольно-принудительное участие бизнеса в различных инвестпроектах — «это дело техники».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв обратил внимание на то, как игроки отреагировали на заявление Андрея Белоусова.

На старте торгов акции металлургов выглядели заметно хуже рынка. Сейчас значительная часть просадки была выкуплена, но акции сектора всё ещё отстают от динамики индекса Мосбиржи. Сильное падение акций Норникеля и Северстали связано с дивидендными отсечками. С точки зрения финансового состояния металлургов действия властей не должны оказать какого-то заметного эффекта. При этом можно ожидать давления на маржинальность и в отдалённой перспективе возможно некоторое снижение инвестиционной активности, так как соблюсти требования по окупаемости проектов при росте налоговой нагрузки станет сложнее. Также увеличение налогов должно негативно отразиться на дивидендах металлургических компаний. Дмитрий Пучкарёв эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

На фоне заявлений вице-премьера утром 31 мая акции российских металлургических компаний стали падать. Так, котировки «Северстали» снизились на 6% и по состоянию на 10:01 мск торговались на уровне 1652 рубля, НЛМК — на 1,7% (до 259 рублей), Магнитогоркого металлургического комбината — на 1,9% (до ₽61,82 рубля).

Вперёд к Косыгину

Андрей Белоусов Владимир Астапкович/РИА Новости

Андрей Белоусов уже не первый раз поднимает тему сверхприбылей крупного бизнеса и в частности на металлургической отрасли. За это его ожидаемо «невзлюбили» как сами владельцы компаний, так и представители неолиберального лагеря политической и экономической элиты вроде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Впрочем, экспертное сообщество, не придерживающееся монетаристских взглядов, также критиковало чиновника, но за непоследовательность.

Так, в 2018 году, ещё будучи помощником президента Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов за предыдущий год у 14 компаний, в том числе металлургических. Эти средства он считал необходимым направить на выполнение майских указов.

В сентябре 2020 года у Белоусова, уже ставшего первым вице-премьером, состоялось совещание, на котором обсуждалось повышение налогов, в том числе на НДПИ. Несмотря на возмущение компаний планами кабмина увеличить сборы, стороны тогда договорились проработать дифференцированный подход. На встрече зампред правительства, по словам участников мероприятия, с одной стороны, занял жёсткую позицию, а с другой — показал желание кабмина учитывать интересы предпринимателей. Он в частности резко отреагировал на реплику исполнительного директора группы «Еврохим» Владимира Рашевского о несправедливости повышения НДПИ. Чиновник пояснил, что государство направило 3 трлн рублей на борьбу с COVID-19, спросив: «О какой справедливости речь?» Белоусов предложил владельцам бизнеса отнестись к сложившейся ситуации «с пониманием».

На тот момент, как отмечал экономист Никита Кричевский НДПИ и таможенные пошлины в цене продукции в среднем составляли: у нефтяников — 64%, у газовиков — 32%, у производителей руд чёрных металлов — 4,8%, полиметаллических руд — 1,8%.

Судя по отчётам, договориться об отсрочке повышения НДПИ не удалось. Но это не так. Точнее, не совсем так. На том совещании Белоусов неожиданно включил задний ход и согласился, что из-под возросших ставок нужно вывести новые проекты. При этом, государство может потерять до 1,2-1,3 трлн рублей, хотя подсчётам Минфина, введение прогрессивной шкалы НДПИ повысит налоговую нагрузку на прибыль металлургов всего на 2%. Что это за «новые проекты»? Под ними металлурги подразумевают расширение старых мощностей с увеличением совокупной рентабельности. То есть, никакие это не новые, а самые что ни на есть старые. Инвестиции? Их практически нет. За последние пару лет металлурги сменили дивидендную политику: теперь на выплату преимущественно офшорным акционерам (то есть себе) идёт 100% свободного денежного потока. Другими словами, деньги под государственные фанфары выводятся из страны. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

По мнению экономиста, результаты того совещания можно было объяснить как «очередной успех „коридорной дипломатии“». Следующая встреча Белоусова с «Русской сталью» и представителями РСПП состоялась в конце апреля 2021 года. На ней было поручено рассмотреть возможность мер господдержки для металлургических компаний в контексте поставок продукции для государственных нужд и строек по ценам ниже рыночных.

Между тем, в политических и экономических Telegram-каналах отмечалось, что в кабинете Михаила Мишустина растёт влияние Андрея Белоусова, который даже исполнял обязанности премьера, когда глава правительства в 2020 году уходил на больничный в связи с заражением коронавирусом. Политолог Илья Гращенков называет «группу Белоусова» инфляционистами, которые борются с группой монетаристов, и что у них есть своя программа, идущая корнями в 1960-е годы.

«План Белоусова» был разработан и утвержден осенью 2020 года. Во многом он про то, как преодолеть последствия пандемии и начать тратить деньги внутри страны, для чего потребуется увеличение денежной массы, отчего и появилось название «инфляционисты». Напечатав больше денег и этим дав толчок развитию промышленности и неоиндустриализации, чтобы нынешняя Россия могла существовать на самообеспечении в условиях санкций и снижения нефтяных доходов, реформаторы планируют частично вернуться к управленческим принципам времён СССР. Вероятно, что данная реформа черпает вдохновение в ещё советской реформе Косыгина-Либермана, которая продолжала начатую Хрущёвым политику частичной децентрализации управления предприятиями и «расширение самостоятельности» путём введения для последних показателя прибыльности и прибыли. Фактически именно тогда в советскую систему хозяйствования были внедрены принципы рынка и от социализма страна стала дрейфовать в сторону государственного капитализма. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Политолог напомнил, что отец нынешнего вице-премьера Рэм Белоусов участвовал в разработке «косыгинских реформ». Также он не исключает, что в новом подходе могут быть использованы идеи экономиста Сергея Глазьева, который предлагал возродить систему Госплана и наложить её на современную экономическую модель. Именно поэтому главным врагом Белоусова и его сподвижников является глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая «зажимает денежную массу вместе с „монетаристами“ — Кудриным, Грефом, Силуановым и другими». Однако, полагает Гращенков, исход реформы слабо прогнозируем, поскольку её старт приходится на «период упадка отечественной экономики и санкционного давления». Также она станет ударом по капиталам и интересам многих системных игроков, а «многие олигархи хотят, чтобы индустриализация шла за счёт населения, рядовых россиян, а не национализации элит».

В подготовке материала также участвовал Артём Афонский.