Маркетологи рассказали, ждать ли массовой русификации брендов Маркетологи сочли маловероятной массовую русификацию брендов на волне импортозамещения

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Крупнейший российский маркетплейc Wildberries задал тренд на русификацию отечественных брендов, временно сменив название сайта на «Ягодки», и его примеру последовали еще несколько порталов. Эксперты, опрошенные порталом КО, полагают, что массовой русификации брендов ждать не стоит, однако этим ходом могут воспользоваться компании-импортозаместители и те, кому необходимо улучшать репутацию.

Директор КРОС по исследованиям и разработкам Ксения Касьянова полагает, что постепенный переход на названия на русском языке в бизнесе вполне вероятен, особенно если для этого сформируют нормативно-правовую базу. В то же время, по ее словам, бизнесу сейчас невыгодно раздражать покупателя новыми названиями ресторанов и магазинов.

В свою очередь управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications Ксения Алексеева отметила, что потребители отнесутся к таким изменениям неоднозначно, так как уже привыкли к иностранным названиям любимых брендов, которые к тому же куда успешнее российских. Кроме того, англицизмы позволяют создать более явные различия между брендами-конкурентами и дают больше возможностей для их продвижения.

С другой стороны, генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерина Пикерсгиль полагает, что «русификация» поможет подчеркнуть импортозамещение и придать дополнительный вес отечественной компании-импортозаместителю. Это же касается и компаний, которым необходимо изменить к лучшему восприятие со стороны целевой аудитории.

Ранее сайт торговой платформы Wildberries сменил название на «Ягодки». Надпись красовалась в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. Некоторое время спустя сайт Wildberries вернулся к своему привычному названию. Прежними остались и все элементы дизайна. После этого сервис по бронированию билетов «Авиасейлс» поменял название своего сайта на русскоязычное «Билетики». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала действия Wildberries и других компаний своеобразным ответом крупного бизнеса на западную русофобию и попытки отмены российской культуры, показывающего себя частью российского общества.