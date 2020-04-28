Lufthansa может получить от властей Германии €9 млрд

Правительство ФРГ согласилось выделить авиакомпании Lufthansa финансовую помощь в размере около €9 млрд. В обмен власти получат блокирующее меньшинство и до двух мандатов наблюдательного совета.
По данным Business Insider, руководитель немецкого авиаперевозчика Карстен Шпор 28 апреля
В Lufthansa отказались комментировать информацию новостного портала, в немецком кабмине на запрос о комментарии не ответили,
В видеообращении к сотрудникам глава авиаконцерна Карстен Шпор заявил, что ежечасно Lufthansa теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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