Lufthansa может получить от властей Германии €9 млрд

https://static.news.ru/photo/e4854e38-891c-11ea-b575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство ФРГ согласилось выделить авиакомпании Lufthansa финансовую помощь в размере около €9 млрд. В обмен власти получат блокирующее меньшинство и до двух мандатов наблюдательного совета.

По данным Business Insider, руководитель немецкого авиаперевозчика Карстен Шпор 28 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром финансов Олафом Шольцем для заключения сделки. Как отмечается, договорённости о ключевых моментах в соглашении были достигнуты 27 апреля на встрече представителей правительства и флагманской авиакомпании ФРГ.

В Lufthansa отказались комментировать информацию новостного портала, в немецком кабмине на запрос о комментарии не ответили, передаёт Reuters.

В видеообращении к сотрудникам глава авиаконцерна Карстен Шпор заявил, что ежечасно Lufthansa теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса, писал NEWS.ru.