«Я там последний из могикан»: Федун раскрыл причины ухода из ЛУКОЙЛА Леонид Федун рассказал, почему уходит с поста вице-президента ЛУКОЙЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Федун

Леонид Федун в разговоре с NEWS.ru подтвердил информацию о том, что он покидает пост вице-президента ЛУКОЙЛА по стратегическому развитию. По его словам, он ждёт седьмого ребёнка. Но при этом предприниматель продолжит заниматься ФК «Спартак». Сообщение об уходе Федуна также появилось на официальном сайте нефтяной компании. Там отмечается, что это произошло в связи с достижением пенсионного возраста.

Мне скоро 67. Жду седьмого ребёнка. Четверо внуков. Со «Спартаком» остаюсь, — отметил Федун.

По его словам, рано или поздно его уход должен был состояться.

Рано или поздно. Я там последний остался из могикан, — подчеркнул собеседник.

В 1987 году Федун познакомился с будущим президентом ЛУКОЙЛА Вагитом Алекперовым. Тогда он читал лекции нефтяникам в Когалыме. В 1991 году он принял участие в создании концерна ЛУКОЙЛ. 13 марта 1994 года занял должность вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ».

Ранее акционеры нефтяной компании ЛУКОЙЛ досрочно прекратили полномочия Вагита Алекперова на посту президента компании. Новым главой концерна был избран Вадим Воробьев, ранее занимавший пост первого исполнительного вице-президента.

21 апреля стало известно, что Вагит Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы нефтедобывающей компании.