«Коммерсант»: «Ростех» намерен вернуть аванс за непоставленные Airbus «Коммерсант»: «Ростех» потребовал от Airbus вернуть аванс за непоставленные самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ростех» пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, выплаченного за поставку 17 самолетов A350, не осуществленную из-за санкций, пишет «Коммерсант». Аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики, но юристы полагают, что шанса вернуть деньги нет.

Речь идет о контракте на поставку 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350, которые планировалось передать в лизинг «Аэрофлоту». Ни один из самолетов не был получен заказчиком, в связи с чем «Ростех» намерен истребовать с европейского производителя самолетов Airbus около $200 млн. Иск был подан в Московский арбитражный суд 13 декабря, о нем стало известно 16 декабря.

На лизинговом рынке оценивают шансы вернуть выплаченные авансы как близкие к нулю, так как санкции ЕС запрещают любые финансовые взаимоотношения с компаниями из РФ. Как полагает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов, единственным перспективным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции. Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис согласен, что судиться с должниками в западных судах сейчас сложно и малоперспективно.

Управляющий партнер фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков считает, что иск был подан исходя из нового положения АПК РФ (ст. 248.1), которое позволяет российским подсанкционным лицам обращаться в российский суд, даже если в договоре поставки предусмотрен зарубежный суд или арбитраж. По оценке эксперта, принятое в России решение не будет исполнено нигде, кроме Белоруссии, и единственным объяснением может быть наличие имущества ответчика в России, но активов у Airbus в России не было.

Ранее глава ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подписали соглашение о приобретении 339 воздушных судов отечественного производства, которые заменят ушедшие с российского рынка Boeing и Airbus. Все самолёты будут поставлены в импортозамещённом виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства.