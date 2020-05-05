Принятые в связи с самоизоляцией меры оказали существенное влияние на рынок грузоперевозок. В меньшей степени изменения затронули внутрироссийские перевозки: и магистральные, и локальные курьерские доставки работают как и прежде. Только в некоторых регионах, таких как Самара и Ростов-на-Дону, ужесточился контроль ввозимых грузов, что создаёт пробки и влияет на скорость доставки.

В настоящее время на территории России функционируют все транспортные цепочки. Потоки растут, но объёмы по категориям товаров перераспределились. В лидеры по количеству доставок вышли средства личной защиты, косметика, детские товары, книги, спортивный инвентарь и электроника.

Между тем в транспортировках между РФ и Китаем в феврале наблюдался небольшой спад по количеству отправлений. Это было связано с тем, что в начале года в КНР существовали проблемы с выпуском новой продукции, а также были усилены меры безопасности при прохождении таможни. На данный момент ситуация стабилизировалась. В свою очередь, при транспортировке грузов из Европы были введены ограничения на тоннаж автомобилей, а также появились требования к санитарной обработке грузов.

Как рассказала NEWS.ru коммерческий директор логистической компании IML Елена Шутюк, в период распространения коронавируса существенно сократился спрос на авиаперевозки грузов. Основные причины этого — отмена рейсов и увеличение стоимости. В связи с этим компании стали предлагать альтернативные способы и маршруты, особенно в удалённые регионы.

По её словам, также наблюдается спад в международных контейнерных и железнодорожных перевозках. Подобные тенденции можно встретить как на европейском, так и на российском рынках.

Сложно сказать, как долго отрасль будет восстанавливаться. Многое зависит от того, когда будут сняты карантинные меры. Я считаю, что они в той или иной форме будут действовать минимум до середины лета. Производству потребуется дополнительное время, чтобы восстановиться. Только после этого появится продукция, которую можно будет возить. В совокупности с нестабильной экономикой во всём мире и долгосрочностью перспектив трудно делать какие-либо прогнозы. Елена Шутюк коммерческий директор логистической компании IML коммерческий директор логистической компании IML

В свою очередь, региональный директор по странам СНГ группы компаний AsstrA Сергей Омельянюк пояснил, что любые ограничительные меры имеют отрицательные последствия на экономическое развитие региона в целом и транспортную логистику в частности.

К последствиям карантинных мер можно отнести остановку производств и снижение торговой активности по разным категориям товаров, однако показатели в разных странах отличаются. Какие-то номенклатурные группы потеряли в объемах 15%, другие — до 40%. Отрицательным моментом является и фактор неопределённости, когда нет чётких инструкций, как действовать должностным лицам при пересечении таможенных территорий определенных групп товаров.

Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Это провоцирует многокилометровые очереди и простои на границах. Всё это влияет и на сроки доставки товаров конечным покупателям, и на экономику транспортных компаний. Можно говорить о разбалансированности рынка: на одних маршрутах наблюдается дефицит транспорта, а на некоторых —недостаток предложений от грузовладельцев. Всё это влияет и на ценообразование. Сергей Омельянюк региональный директор по странам СНГ группы компаний AsstrA региональный директор по странам СНГ группы компаний AsstrA

Кроме того, карантинные меры в некоторых странах подразумевают самоизоляцию водителей после посещений «опасных» регионов — проблему решать приходится как заменой водителей, так и их частой сменой. Административный персонал переводится на дистанционную работу, маршрутизацию приходится проводить особо взвешенно, с учётом эпидемиологической обстановки в странах маршрута.

В рамках шагов по борьбе с коронавирусом в Европе приняты следующие меры при выполнении международных автомобильных перевозках (МАП):

установлены определённые пункты пропуска для МАП;

определены маршруты, по которым могут выполняться перевозки, а также места отдыха и приёма пищи для водителей;

при въезде в страну проверяется физическое состояние водителя;

изучается соблюдение водителями, грузоотправителями и грузополучателями мер индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты).

По странам СНГ в целом принимаются аналогичные меры.

Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов отметил, что ограничения также распространяются на контакт водителя с персоналом (его не пускают на территорию склада, либо вовсе запрещают покидать кабину авто) и на время пребывания транспорта, который идет транзитом. Так, транзитная машина не может находиться на территории Белоруссии больше суток.

Ограничения на въезд могут распространяться как на количество пропускаемого через границу транспорта в сутки (такой режим действует, например, на российско-китайской границе), так и на пребывание на своей территории для выгрузки/загрузки (Турция позволяет пребывание в пределах 72 часов с возможностью продления еще на 24 часа). Остановка транзитного транспорта разрешена только в строго отведенных для этого местах, расположенных на маршруте.

Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

В некоторых странах введён контроль маршрута машины до выгрузки — на границе Казахстана, например, специальные службы могут связаться с грузополучателем, чтобы удостовериться, что он ждёт товар. Алексей Мисаилов директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic

Также на границах может происходить замер температуры водителей и проверка на наличие симптомов. В случае их выявления, водителей отправляют на двухнедельный карантин. Где-то применяются ограничения на въезд из стран с высоким уровнем заболеваемости. При этом большинство европейских государств временно отменили ограничения на перемещение грузового транспорта в выходные и праздничные дни, чтобы ускорить транзит через свою территорию.

Ряд стран, например, Туркмения и некоторые регионы Китая, позволяют довозить груз международным перевозчикам до определённых мест, которые находятся рядом с границей. А там уже товар перегружают в машины локальных перевозчиков для последующей доставки по территории страны.

Ограничения отличаются в каждой стране, говорит Мисаилов. Где-то обходятся одной мерой, где-то — действуют сразу несколько, но грузопоток идёт. Сложностей с пересечением границ на маршрутах из Европы в Россию и по территории таможенного союза не наблюдается. К тому же, закрытие части европейских и российских предприятий привело к уменьшению грузопотока, поэтому очереди на границах минимальны.

В целом количество перевозок на данный момент упало на 30–50% по сравнению с периодом до введения карантинных мер и частичной остановки производств и торговли. Сейчас ещё не совсем понятно, когда коронавирус закончится и когда производство восстановится в прежнем объёме, будет ли потребительский спрос на том же уровне. Однако с уверенностью можно сказать, что прежних времён не будет. Крупные европейские перевозчики уже отправили часть своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, некоторые были уволены. Суточные нормы расхода топлива сократились и ужесточился контроль его использования. Принимая во внимание глобальную рецессию, спровоцированную COVID-19, можно прогнозировать, что в итоге объёмы упадут на 20–30% относительно докризисных показателей.