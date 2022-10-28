Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил NEWS.ru, что Twitter после его покупки Илоном Маском может стать платформой для участия бывшего американского лидера Дональда Трампа в выборах президента США в 2024 году. По его словам, Маск играет роль человека, который реализует те или иные проекты определенного политического истеблишмента в Штатах, и его представителям нужна площадка с аудиторией, где можно вербовать сторонников.
Им нужна была платформа. И они ее купили. Я не думаю, что это сильно скажется на свободах и прочем. В публичной плоскости будут, конечно, пиар-ходы, Маск в них поднаторел. Но глобально, если мы говорим о возможности того, что принципиально что-то изменится, исчезнет цензура, — это невозможно, — подчеркнул Муртазин.
Он уточнил, что сам Маск фактически работает на Трампа и рано или поздно разблокирует его аккаунт в Twitter. Между тем цензура является составной частью американского медиа, а оппоненты Трампа контролировали медиа полностью, и для его сторонников владение соцсетью было крайне важным, отметил эксперт. Создание же Трампом собственной соцсети Truth не увенчалось успехом.
Фактически мы говорим о том, что все, что делает сейчас Илон Маск, — это игра на стороне Трампа и его единомышленников. Заявления Маска по Украине — это вода на мельницу Трампа. Да, он играет в эту политическую игру, — резюмировал Муртазин.
Ранее американские СМИ сообщали, что аккаунт Трампа в Twitter может быть разблокирован 31 октября. По данным изданий, это вызвало обеспокоенность у рекламодателей сервиса. Некоторые из них решили приостановить свою рекламу в соцсети, если экс-президент США туда вернется. Впоследствии агентство ANI принесло извинения за распространение этой информации, назвав ее фейком.