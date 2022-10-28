«Игра на стороне Трампа»: IT-эксперт о покупке Twitter Маском IT-эксперт счел покупку Twitter Маском завуалированной «игрой на стороне Трампа»

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Дональд Трамп

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил NEWS.ru, что Twitter после его покупки Илоном Маском может стать платформой для участия бывшего американского лидера Дональда Трампа в выборах президента США в 2024 году. По его словам, Маск играет роль человека, который реализует те или иные проекты определенного политического истеблишмента в Штатах, и его представителям нужна площадка с аудиторией, где можно вербовать сторонников.

Им нужна была платформа. И они ее купили. Я не думаю, что это сильно скажется на свободах и прочем. В публичной плоскости будут, конечно, пиар-ходы, Маск в них поднаторел. Но глобально, если мы говорим о возможности того, что принципиально что-то изменится, исчезнет цензура, — это невозможно, — подчеркнул Муртазин.

Он уточнил, что сам Маск фактически работает на Трампа и рано или поздно разблокирует его аккаунт в Twitter. Между тем цензура является составной частью американского медиа, а оппоненты Трампа контролировали медиа полностью, и для его сторонников владение соцсетью было крайне важным, отметил эксперт. Создание же Трампом собственной соцсети Truth не увенчалось успехом.

Фактически мы говорим о том, что все, что делает сейчас Илон Маск, — это игра на стороне Трампа и его единомышленников. Заявления Маска по Украине — это вода на мельницу Трампа. Да, он играет в эту политическую игру, — резюмировал Муртазин.

Ранее американские СМИ сообщали, что аккаунт Трампа в Twitter может быть разблокирован 31 октября. По данным изданий, это вызвало обеспокоенность у рекламодателей сервиса. Некоторые из них решили приостановить свою рекламу в соцсети, если экс-президент США туда вернется. Впоследствии агентство ANI принесло извинения за распространение этой информации, назвав ее фейком.