Глава Lufthansa пожаловался на многомиллионные убытки из-за коронавируса

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Германский авиаконцерн Lufthansa каждый час теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса и приостановки большей части полётов. Об этом заявил глава компании Карстен Шпор в видеообращении к сотрудникам.

Руководитель уточнил, что сейчас перевозчик ежедневно обслуживает менее 3 тысяч пассажиров вместо 350 тысяч, как было до кризиса. Пандемия, подчеркнул Шпор, является для концерна самым серьёзным вызовом в истории. Преодолеть кризис Lufthansa сможет только при помощи государства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкая авиакомпания и принадлежащие ей Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines выводят из эксплуатации 150 бортов. Таким образом, полёты прекращает пятая часть из 770 самолётов перевозчика. Такие меры приняты для снижения издержек в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса COVID-2019.