Германия выделит Lufthansa €9 млрд помощи

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Правительство Германии одобрило выделение авиакомпании Deutsche Lufthansa AG финансовой помощи объёмом до €9 млрд.

Деньги будут предоставлены из Фонда экономической стабильности (WSF), который получит 20% доли в авиаперевозчике. Она может увеличиться до 25% плюс одна акция, если какая-либо другая компания попытается купить Lufthansa.

По условиям помощи два члена наблюдательного совета авиаперевозчика будут назначаться после согласования с правительством страны. Фонд сможет использовать право голоса только в случае поглощения компании.

Правительство купит акции Lufthansa по цене €2,56 за бумагу. Общая стоимость покупки составит €300 млн. Также авиаперевозчик получит кредит от госбанка KfW размером до $3 млрд сроком на три года. Об этом сообщается в пресс-релизе Lufthansa, передаёт ТАСС.

Глава Lufthansa Карстен Шпор заявил в начале апреля, что компания каждый час теряет по €1 миллиону из-за пандемии коронавируса. Перевозчик обслуживает менее 3 тысяч пассажиров, до кризиса их число составляло 350 тысяч. Об этом писал NEWS.ru.