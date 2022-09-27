«Газпром» отверг требования «Нафтогаза» в отношении транзита газа в Европу

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«Газпром» категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу, заявили в российском холдинге. В «Газпроме» добавили, что Россия может ввести санкции против украинского «Нафтогаза» и запретить все сделки с ним, в том числе расчеты, если украинская компания не прекратит необоснованные попытки добиваться рассмотрения спора по оплате транзита в международном арбитраже.

Такие меры будут означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций.

В настоящее время через Украину в сутки прокачивается 42 млн куб. м газа.

«Нафтогаз Украины», не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка», а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией. «Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины, — говорится в комментарии «Газпрома».

В конце августа бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует конфисковать российский газ, проходящий транзитом через ее территорию по трубопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По его мнению, такие действия являются «законной обязанностью» Киева. Политик добавил, что необходимо самостоятельно продавать это топливо тем же покупателям в Европе, а вырученные средства направлять на приобретение оружия для украинской армии.