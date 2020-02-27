Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу станет управляющим партнёром венчурного фонда Sistema SmartTech, который создаст АФК «Система». Создаваемая структура целевым объёмом в 5 млрд рублей станет инвестировать в стартапы на ранних стадиях.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Шойгу в 2015 году возглавила проект «Гонка героев», запущенный в 2013 году. Эта военно-спортивная игра проводится при содействии Минобороны РФ, а в числе её партнёров — группа компаний ГАЗ, ВПК-АМЗ, «Газпром-Медиа», WorldClass. В гонках принимают участие команды Сбербанка, СОГАЗа, «Лаборатории Касперского» и многие другие. По словам самой Ксении, это не основной её бизнес, а любимое увлечение.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен