https://static.news.ru/photo/57e2c472-5917-11ea-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Ксения Шойгу Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу станет управляющим партнёром венчурного фонда Sistema SmartTech, который создаст АФК «Система». Создаваемая структура целевым объёмом в 5 млрд рублей станет инвестировать в стартапы на ранних стадиях.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что, по словам управляющего партнёра АФК «Система» Артёма Сиразутдинова, который возглавит совет директоров нового фонда, Sistema SmartTech будет отдавать предпочтение российским проектам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Шойгу в 2015 году возглавила проект «Гонка героев», запущенный в 2013 году. Эта военно-спортивная игра проводится при содействии Минобороны РФ, а в числе её партнёров — группа компаний ГАЗ, ВПК-АМЗ, «Газпром-Медиа», WorldClass. В гонках принимают участие команды Сбербанка, СОГАЗа, «Лаборатории Касперского» и многие другие. По словам самой Ксении, это не основной её бизнес, а любимое увлечение.