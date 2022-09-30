Цукерберг перестал нанимать сотрудников в Meta Bloomberg: Цукерберг перестал нанимать сотрудников в Meta и предупредил о реструктуризации

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марк Цукерберг

Глава корпорации Meta (деятельность в РФ запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания замораживает наем новых сотрудников в принадлежащие ей соцсети, включая Facebook (деятельность в РФ запрещена), пишет Bloomberg. Он добавил, что принято решение сократить бюджеты большинства команд. Отмечается, что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания соцсети в 2004 году.

Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется в более заметной степени. Но, судя по тому, что мы видим, это еще не так, поэтому мы хотим строить планы умеренно, — рассказал Цукерберг.

Он допустил, что в следующем году компания уменьшится. В этом году акции компании упали на 60%.

Закрытие в России видеохостинга YouTube в ближайшее время не планируется, заявил ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Ранее он сообщал, что сервис является лидером в стране по объему потребляемого трафика.

С 24 февраля YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал девять тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.