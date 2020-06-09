Бывший глава ВЭБ попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

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Экс-глава ВЭБ, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски. В нём он просит отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.

Чернухин выиграл у Дерипаски спор за владение доли в компании «Трёхгорная мануфактура». По решению Высокого суда Лондона миллиардер обязан выплатить бывшему главе ВЭБ $95,2 млн. Дерипаска обжаловал это решение, но проиграл спор. Обеспечением платежа должны стать акции энергетической компании En+ Group.

Адвокаты Чернухина утверждают, что миллиардер нарушил постановление суда. En+ Group была зарегистрирована на острове Джерси, но позже компанию перерегистрировали в Калининградскую область и она стала недоступна для досягаемости английской юрисдикции.

Представитель Дерипаски Натан Пиллоу заявил, что Чернухин знал о возможном изменении регистрации компании, но ничего не сделал, чтобы это остановить, сообщает портал судебной информации Law360.

NEWS.ru писал, что Дерипаска попросил суд Вашингтона отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введения санкций в отношении миллиардера.