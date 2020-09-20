Booking получил второе предупреждение от ФАС России

https://static.news.ru/photo/226fd50e-fbd9-11ea-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила второе предупреждение сервису по бронированию номеров в отелях Booking.com о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.

По данным ФАС, сервис навязывал отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.

Например, заключивший с Booking соглашение о публикации данных о своих услугах отель, согласно договору, не мог предлагать клиентам более выгодные условия на своих интернет-ресурсах или на стойке информации.

Ведомство пришло к выводу, что таким образом Booking.com, занимающий доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и других средствах размещения, навязывал заведомо невыгодные условия договора. Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Как заключил антимонопольный орган, это могло привести к ущемлению интересов гостиниц, а также к ограничению и устранению конкуренции на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о них, — подчеркнули в ФАС.

Предупреждение надлежит исполнить в течение месяца — до 18 октября. Неисполнение предупреждения ФАС России влечёт возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное производство в отношении Booking.com 30 декабря 2019 года по причине несоблюдения требований закона «О защите конкуренции», писал NEWS.ru ранее.