Бизнес в Москве столкнулся с дефицитом рабочей силы из-за оттока мигрантов

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Власти получают сигналы от бизнеса о дефиците трудовых ресурсов из-за оттока мигрантов из Москвы после начала пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

У нас большое количество мигрантов работали на стройках и в сфере ЖКХ. Получаем сигналы от бизнеса, от строительной отрасли в первую очередь, о дефиците трудовых ресурсов, — сообщил РИА Новости чиновник.

По его словам, отток трудовых мигрантов связан с закрытием границ. В некоторых случаях это приводит к смещению сроков по реализации каких-либо проектов. Однако в целом ситуация в Москве довольно стабильная — в стране осталось достаточно людей для выполнения основных задач, связанных с уборкой города и реализацией проектов.

Кроме того, Ефимов добавил, что динамики преступлений, совершаемых мигрантами, в городе нет.

Ранее стало известно, что МВД выступило с предложением установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в РФ. Для его выплаты гражданину другого государства нужно будет оформить электронный патент. Тем компаниям, которые захотят принять на работу работника из-за рубежа, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Кроме того, ведомство намерено сформировать реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев. Такие инициативы содержатся в концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции. По мнению экспертов, власти не занимаются проблемой скрытой безработицы в регионах России, зато стремятся решить все вопросы с привлечением незащищённых мигрантов, писал NEWS.ru.