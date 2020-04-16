Расширение антикризисных мер, озвученное на последнем совещании главы государства Владимира Путина с правительством, уменьшит давление на рынок труда и умерит потенциал падения экономики, хотя и будет работать с определёнными оговорками. Так, за бортом могут оказаться наиболее хваткие бизнесмены, которые уже успели просчитать развитие событий вокруг COVID-19 и для повышения манёвренности и устойчивости руководимых ими компаний пойти на болезненное сокращение персонала. Также едва ли последние шаги властей смогут серьёзным образом помочь компаниям с высокой долей человеческого капитала, если у них не был накоплен существенный запас прочности, так как зарплаты специалистов в разы превышают размер МРОТ.
В то же время для определённой части социально ответственных предпринимателей преимущественно в регионах будет увеличен горизонт планирования как минимум на апрель-май. Субъекты РФ получат драгоценное время для поиска нетривиальных решений с целью спасения бизнеса. Без этого света в конце туннеля можно было бы ожидать дальнейшее падение оптимизма с отказом от борьбы, увольнением персонала и ликвидацией.
Подобную поддержку от государства могут оценить и сами работники, даже если их зарплаты и опустятся временно до уровня МРОТ. Альтернативой может стать получение того же МРОТ в виде пособия по безработице, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Оставаясь же в штате компании, они продолжат накапливать стаж и ждать в более комфортном для себя психологическом статусе перезапуска экономики по мере снятия ограничительных мер.
Властям в условиях коронавирусной эпидемии пока удаётся находить баланс между поддержкой экономики и сдержанным расходованием бюджетных средств. Естественно, что бизнес хотел бы большего и отчасти такие пожелания обоснованны.
Однако правительство не намерено отклоняться от генеральной линии консервативной бюджетной политики, поэтому отталкивается от минимальных потребностей, рассчитывая на то, что бизнес сам выработает «иммунитет» к COVID-19, сигнализируя, что его в любом случае в беде не оставят. На это, например, указывает размер предусмотренных средств для авиаперевозчиков. Выделенные 23 млрд рублей не решают всех проблем, но вместе с другими мерами, в том числе отсрочками лизинговых платежей, позволят избежать радикальных сценариев развития ситуации.
Тот же принцип работает и в поддержке онлайн-доставки продуктов питания, отмечает эксперт. По итогам разговора Владимира Путина и гендиректора Мail.ru Group Бориса Добродеева (холдингу принадлежит Delivery Club) можно прийти к выводу, что всё упирается лишь в соотношение субсидирования стоимости доставки между бизнесом и государством. Все издержки власти нести не готовы. В большей степени прислушиваться в правительстве могут только к нуждам тех компаний, которые формируют список из 646 системообразующих компаний РФ. Среди них — 70 компаний из сферы оптовой и розничной торговли, в том числе и всем известные продуктовые ритейлеры.
В то же время помимо федеральных существуют и региональные программы поддержки бизнеса. Так, менее крупные сервисы доставки еды с ориентацией на жителей столицы могут попытать счастья в участии во втором пакете мер антикризисной поддержки МСБ правительства Москвы.
Клиенты-юрлица подобных сервисов могут рассчитывать среди прочего на субсидирование не более 50% расходов на оплату их услуг в пределах 700 тысяч рублей до конца года. Сами же сервисы, относящиеся к категории МСБ, на общих основаниях могут претендовать на получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели по ставке не более 8% годовых от 500 тысяч до 15 млн рублей, говорит Коган. Похожие меры — гарантии, льготы, субсидии — становятся частью антикризисных программ многих стран, а компании из наиболее значимых для общества отраслей получают приоритет.
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