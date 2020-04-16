Расширение антикризисных мер, озвученное на последнем совещании главы государства Владимира Путина с правительством, уменьшит давление на рынок труда и умерит потенциал падения экономики, хотя и будет работать с определёнными оговорками. Так, за бортом могут оказаться наиболее хваткие бизнесмены, которые уже успели просчитать развитие событий вокруг COVID-19 и для повышения манёвренности и устойчивости руководимых ими компаний пойти на болезненное сокращение персонала. Также едва ли последние шаги властей смогут серьёзным образом помочь компаниям с высокой долей человеческого капитала, если у них не был накоплен существенный запас прочности, так как зарплаты специалистов в разы превышают размер МРОТ.

В то же время для определённой части социально ответственных предпринимателей преимущественно в регионах будет увеличен горизонт планирования как минимум на апрель-май. Субъекты РФ получат драгоценное время для поиска нетривиальных решений с целью спасения бизнеса. Без этого света в конце туннеля можно было бы ожидать дальнейшее падение оптимизма с отказом от борьбы, увольнением персонала и ликвидацией.

kremlin.ru

Подобную поддержку от государства могут оценить и сами работники, даже если их зарплаты и опустятся временно до уровня МРОТ. Альтернативой может стать получение того же МРОТ в виде пособия по безработице, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Оставаясь же в штате компании, они продолжат накапливать стаж и ждать в более комфортном для себя психологическом статусе перезапуска экономики по мере снятия ограничительных мер.

Властям в условиях коронавирусной эпидемии пока удаётся находить баланс между поддержкой экономики и сдержанным расходованием бюджетных средств. Естественно, что бизнес хотел бы большего и отчасти такие пожелания обоснованны. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Однако правительство не намерено отклоняться от генеральной линии консервативной бюджетной политики, поэтому отталкивается от минимальных потребностей, рассчитывая на то, что бизнес сам выработает «иммунитет» к COVID-19, сигнализируя, что его в любом случае в беде не оставят. На это, например, указывает размер предусмотренных средств для авиаперевозчиков. Выделенные 23 млрд рублей не решают всех проблем, но вместе с другими мерами, в том числе отсрочками лизинговых платежей, позволят избежать радикальных сценариев развития ситуации.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тот же принцип работает и в поддержке онлайн-доставки продуктов питания, отмечает эксперт. По итогам разговора Владимира Путина и гендиректора Мail.ru Group Бориса Добродеева (холдингу принадлежит Delivery Club) можно прийти к выводу, что всё упирается лишь в соотношение субсидирования стоимости доставки между бизнесом и государством. Все издержки власти нести не готовы. В большей степени прислушиваться в правительстве могут только к нуждам тех компаний, которые формируют список из 646 системообразующих компаний РФ. Среди них — 70 компаний из сферы оптовой и розничной торговли, в том числе и всем известные продуктовые ритейлеры.

В то же время помимо федеральных существуют и региональные программы поддержки бизнеса. Так, менее крупные сервисы доставки еды с ориентацией на жителей столицы могут попытать счастья в участии во втором пакете мер антикризисной поддержки МСБ правительства Москвы.

Клиенты-юрлица подобных сервисов могут рассчитывать среди прочего на субсидирование не более 50% расходов на оплату их услуг в пределах 700 тысяч рублей до конца года. Сами же сервисы, относящиеся к категории МСБ, на общих основаниях могут претендовать на получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели по ставке не более 8% годовых от 500 тысяч до 15 млн рублей, говорит Коган. Похожие меры — гарантии, льготы, субсидии — становятся частью антикризисных программ многих стран, а компании из наиболее значимых для общества отраслей получают приоритет.