Бизнес, растущий даже в кризис

В перерыве между волнами глобальной пандемии бизнес приходит в себя, подсчитывает миллиардные убытки и вспоминает обанкротившихся коллег. Казалось бы, сейчас не время говорить об успехе и перспективах. Тем более — в России, и тем более на отечественном IT-рынке, пребывавшем в зачаточном состоянии даже в самые благополучные для российской экономики времена.

Но из правил всегда бывают исключения. Так, Bloomberg сообщил, что в конце июля компания Intis Telecom Андрея Инсарова запустила продвинутый сервис укороченных ссылок Cli.co, в пику глобальному Bit.ly. Сама компания заявила о достижении оборота в €3 млн на рынке СМС-рассылок, причём безо всякого постороннего финансирования. Будет весьма интересным разобрать рецепт успеха отечественного предприятия на, казалось бы, безнадёжно устаревшей технологии. Просто вспомните, когда вы в последний раз отправляли кому-нибудь старую добрую эсэмэску, а не сообщение по одному из пяти установленных на телефон мессенджеров.

Андрей Инсаров Личный архив

Но текстовые послания по сотовому сигналу — лишь кажущаяся архаика эпохи Интернета и соцсетей. В тех же соцсетях и наших любимых мессенджерах невозможно зарегистрироваться без подтверждения личности по номеру телефона. И получается оно... через СМС. А ещё информирование от банков по совершённым операциям, от авиакомпаний по изменению рейсов, от своей стоматологической клиники о записи на приём и новых акциях, от метеослужбы о надвигающемся шторме. И много всяких иных полезных уведомлений и рассылок, без которых сегодня трудно представить функционирование системы «организация — клиент». Рынок СМС растёт каждый год и уже перевалил за $35 млрд. Но как на него выйти нашим отечественным компаниям, учитывая плотную конкуренцию крупных агрегаторов и операторов связи? Да ещё из провинции, без серьёзных вложений и покровителей из госструктур.

Андрей Инсаров трудился системным администратором в одной казанской стоматологии. Клиника нуждалась в СМС-рассылке своим клиентам. Его попросили наладить оповещение о новых акциях и предоставили базу телефонных номеров. Молодому человеку понадобились два дня, роутер и несколько старых телефонов, чтобы разослать сообщения четырём тысячам абонентов. Люди не понимали, что за странный номер у отправителя, отдача от рекламы была низкой. И тогда Инсаров задумался о создании автоматизированной системы, с головой погрузившись в совершенно новый и удивительный мир СМС-рассылок. На дворе стоял посткризисный 2009 год.

FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Это была не первая попытка сисадмина запустить какой-нибудь сервис. Ещё раньше он со своим знакомым программистом разработал и внедрил улучшенную программу для работы родной стоматологии. Методом сарафанного радио о ней узнали другие клиники и тоже захотели приобрести. В итоге была зарегистрирована фирма Intis Telecom, но разразившийся кризис-2008 похоронил все надежды и скромные вложения.

В этот раз Инсаров пошёл другим путём и поначалу подключился к одному из крупных сервисов СМС-рассылок в качестве франчайзи. А потом, разобравшись в системе, дал задание программистам разработать инновационную платформу, где учитывались бы пожелания клиентов и улучшалось взаимодействие с конечным потребителем. Результат превзошёл самые смелые ожидания. Привлечённые новыми возможностями, низкой ценой и внимательным отношением, к сервису Инсарова слетелось множество мелких заказчиков. Intis, таким образом, сразу занял почти 3% отечественного рынка рассылок.

Андрей Инсаров Личный архив

Тот, кто думает, что речь идёт о надоевших спамерах, сильно ошибается. С реальными СМС-спамерами в России покончили в 2013 году, разрешив сотовым операторам блокировать их трафик. Цены на доставку стремительно взлетели вверх и отсекли классический спам, оставив в игре только лучших и самых добросовестных рассыльщиков. В том числе инсаровский Intis. Нет худа без добра: доходы тех, кто выжил в этой административной мясорубке, моментально взлетели вверх.

Получив мощный толчок и закрепив позиции в России, Андрей Инсаров стал думать о выходе на заманчивый европейский рынок. Результатом участия в барселонской IT-выставке стало открытие юрлица в Прибалтике, а потом и в Англии. Компания расширила сферу деятельности и параллельно добивалась улучшения своего сервиса до конечной цели: беспроблемной доставки СМС в любую точку планеты, где есть сотовая связь. Всё, что зарабатывается, вкладывается в расширение платформы и не тратится на личные нужды. Такова бизнес-стратегия бывшего казанского сисадмина, очень непопулярная на просторах нашей Родины.

Как итог — достижение миллионных оборотов на очень плотном конкурентном рынке при доле европейского отделения в 40%. Intis выходит на рынок азиатских стран бывшего СССР, пробует свои силы в США и участвует в китайских выставках, понимая неисчерпаемые возможности тамошних рынков.

Intis Telecom/facebook.com

Не развивающийся бизнес в конце концов умирает. Не понимай этого Андрей Инсаров, его компания до сих пор обслуживала бы единственную стоматологию. Эта история весьма поучительна для наших IT-специалистов, полагающих, что без переезда в Кремниевую долину или вложений богатого инвестора невозможно раскрутить свой стартап. А обычный казанский айтишник своим примером доказывает ровно обратное: «входной билет» на рынок сегодня крайне дёшев, нужно лишь приложить талант, упорство и коммерческое чутьё. Отдать своему детищу несколько лет жизни, а потом рассказывать новичкам свою историю успеха.

NEWS.ru будет наблюдать, смогут ли перспективные IT-проекты из России пережить время экономических потрясений в эпоху пандемии и конкурировать с западными гигантами индустрии. За ними — будущее, и если всё получится, это будущее развития.