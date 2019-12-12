Компании за невыполнение требований органов госконтроля будут вынуждены платить в несколько раз больше. Согласно новой редакции КоАП, первое нарушение обойдётся юрлицам в 200-500 тысяч рублей, а за повторное придётся отдать уже 1–2 млн. Готов ли к этому бизнес — в материале NEWS.ru.

Нарушения, связанные, например, с проверками Федеральной налоговой службы и Роспотребнадзора, будут упоминаться в статье «Административные правонарушения в области государственного надзора и муниципального контроля», сообщает РБК.

Кроме того, добавятся штрафы для индивидуальных предпринимателей, которые в настоящее время отсутствуют. ИП раскошелятся на 20-40 тысяч рублей в зависимости от штрафных санкций. Помимо этого, штрафы за невыполнение требований контролирующих органов повысятся для физических лиц до 5–7 тысяч рублей с нынешних 300–500 рублей, а для должностных — до 50–70 тысяч с 1–2 тысяч.

Возрастёт размер штрафов и для самих проверяющих. В частности, за нарушение законодательства в отношении должностных лиц планируют взимать 5–7 тысяч рублей (сейчас 3–5 тысяч), а за грубое или повторное нарушение — до 50–70 тысяч вместо 5–10 тысяч.

Как пояснил NEWS.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, в настоящее время бизнес разных масштабов (микропредприятия, малое и среднее предпринимательство) подвергается проверкам со стороны более 30 ведомств, начиная от налоговой инспекции и заканчивая МЧС. А количество различных норм и требований исчисляется тысячами документов. Поэтому инициатива о повышении штрафов, в первую очередь, нанесёт удар именно по этому сектору.

Только за 2019 год количество малых и средних предприятий в стране уменьшилось более чем на 650 тысяч. Рост налогового бремени, акцизов, пошлин, топлива (вследствие повышения НДС) поставили МСБ (малый и средний бизнес. — NEWS.ru) на грань выживания. Политика государства по регулированию этой сферы привела к тому, что количество проверок различными инстанциями растёт. Бизнесмены считают, что многие требования невыполнимы и сильно ограничивают возможность не только развития, но и элементарного ведения бизнеса. Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России» первый вице-президент «Опоры России»

Сейчас, по его словам, предприятия МСБ находятся в стагнации, а уровень деловой активности в текущем году существенно снизился. Кроме того, на компаниях сказывается уменьшение покупательского спроса и реальных доходов населения. Бизнес не может поднимать цены на продукцию и услуги, в результате многим предприятиям и организациям приходится элементарно выживать. Как следствие, увеличение штрафов приведёт к тому, что количество микропредприятий, предприятий малого и среднего бизнеса будет сокращаться, считает он.

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев заявил, что в России суды склонны проявлять лояльность по отношению к контролирующим органам и принимать практически все решения в их пользу, из-за чего отстоять свою правоту крайне сложно. Поэтому, отмечает он, важно помимо штрафов, также продумать инструменты надзора как за самими контроллерами, так и за судьями.

Коррупция может существенно увеличиться: нечистые на руку чиновники получат возможность решать вопросы «на месте» за более привлекательные деньги. Важно также предусмотреть и саму систему штрафов: они должны быть адекватны размеру урона, нанесённого государству. Если же система противовесов не будет реализована, то влияние законопроекта будет сугубо отрицательным. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Сейчас нагрузка правительства на МСБ и так слишком велика, из-за чего фирмы в среднем живут 35,3 месяца (по данным исследования Сбербанка), а огромные штрафы могут стать неподъёмной суммой для организации с выручкой даже в 1 млн рублей. Для ИП всё выглядит ещё печальнее. Многие из них вынуждены создавать ООО, так как далеко не все контрагенты готовы работать с ними из-за «упрощёнки».

Теперь они получают дополнительную мотивацию от отказа от привычной формы регистрации: они могут в любой момент столкнуться с тем, что у них спишут все деньги с личных счетов в счёт оплаты штрафов. Перейдя же в новый статус, размер штрафа существенно увеличится. Иными словами, быть предпринимателем в стране станет ещё сложнее, — сказал собеседник.

В свою очередь шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв отметил, что при нынешней коррумпированности проверяющих (или в лучшем случае при их неразборчивости, придирчивости) такие штрафы дадут исключительно новые поводы для самоуправства, а бизнес и так от него «стонет».

В контролирующих органах, увы, достаточно и нечистых на руку, и просто не готовых считаться с реальностью сотрудников, которые при большом желании всегда находят, за что зацепиться. И сначала надо менять их мотивацию, моральные устои, вводить строгость материального и служебного наказания для контролёров за необоснованно выписанные штрафы, а заодно и отменять массу устаревших пунктов в правилах пожарников, санэпидстанций, Роспотребнадзора и других структур. Пётр Пушкарёв практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade практикующий трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

И вот когда «регуляторная гильотина» обрубит всё лишнее, а система контроля полностью изменится и будет отработана как следует, и когда в течение хотя бы 2-3 лет появится возможность смело сказать, что подавляющее большинство контролёров не вымогают взятки у владельцев бизнеса и не цепляются к условиям производства, только тогда можно вводить высокие штрафы за нарушение отлаженных «правил игры». Тогда и наступит время вспомнить, что многие штрафы сейчас для бизнеса действительно «смешные», и что размер их не слишком-то побуждает соблюдать законодательство.

Однако одними только штрафами, говорит Пушкарёв, положение дел в стране не исправишь. Надеяться изменить этим всю систему просто наивно. А пострадавшему на 500 тысяч или тем более на 1-2 млн рублей бизнесмену легче не станет: мало того, останется всё та же почва «договориться» не выписывать предписание, а дать «на лапу» сумму поменьше. В итоге система будет прежней, только масштаб поборов укрупнится.