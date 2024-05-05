Baza: блогер Гасанов задолжал ФНС 153 млн рублей

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Telegram-канал Baza сообщает, что у блогера Гусейна Гасанова существует долг перед Федеральной налоговой службой в размере 153 млн рублей. Авторы канала отмечают, что все счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды, в настоящий момент заблокированы.

По информации канала, 1 мая числа ФНС обязала Гасанова уплатить налоги в размере 153 млн рублей, а блокировка ООО «Банда фудс», дольщиком которой является блогер, последовала на следующий день. По сведениям Baza, причиной блокировки этой компании, которая занимается ресторанами и доставкой, указано непредоставление налоговой декларации.

4 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) снова накопился долг перед российской налоговой службой в размере 20 млн рублей. Как писал канал, ФНС уже отправила блогеру уведомление о возможной блокировке ее счетов и запрете на выезд за границу.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев предположил, что после задержания блогера-миллионника Аяза Шабутдинова силовики могут прийти за Дмитрием Портнягиным, Гоар Аветисян и Гусейном Гасановым. Он также отметил, что в СИЗО по обвинению в мошенничестве могут в ближайшее время оказаться жена Шабутдинова Лидия, которая продолжает зарабатывать на образовательных курсах.