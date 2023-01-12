Аналитик оценил вероятность банкротства Илона Маска Аналитик Коган: Илон Маск не обанкротится после рекордной потери денег

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Илон Маск

Финансовые потери Илона Маска вряд ли приведут к банкротству предпринимателя, считает профессор ВШЭ, аналитик Евгений Коган. В беседе с Lenta.ru он выразил мнение, что потеря крупной суммы не отразилась на бюджете Маска. Он уверен, что ситуация может вскоре измениться.

Я бы не особо сильно переживал по поводу того, что Маск может обанкротиться. Еще недавно Маск, потерявший сейчас $200 млрд, был одним из самых богатых людей мира. Уже завтра все может измениться. Это все виртуальные деньги, капитализация компании. <...> На судьбе Маска лишние сотни миллиардов долларов вряд ли отразятся, — рассказал Коган.

Аналитик считает, что потери предпринимателя временные и объясняются завышенными ценами на автомобили Tesla. При этом, по мнению Когана, стоимость компании Tesla на фоне других автомобильных производств высокая.

Если исключить ситуацию с финансовыми потерями, дела у Маска идут неплохо, заявил эксперт. Он объяснил это успешной работой спутников Starlink, приобретением Twitter и продажей автомобилей Tesla во всем мире.

Ранее Forbes составил список самых обедневших миллиардеров. Рейтинг возглавил Илон Маск. Предприниматель обеднел на рекордные $125 млрд. После объявления о покупке Маском Twitter акции Tesla рухнули на 65%.