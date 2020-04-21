«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с Aviasales

Авиакомпания «Аэрофлот» и её «дочка», лоукостер «Победа», расторгли договоры с сервисом по поиску билетов Aviasales.
Источник в «Аэрофлоте»
«Аэрофлот» и «Победа» направили письма в Aviasales с предложением изменить размер комиссионного вознаграждения. Поисковик предпочёл расторгнуть соглашения.
Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение — о расторжении договора, — сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.
Фактически сотрудничество авиакомпаний и поисковика билетов прекратится 1 мая. Спивакова отметила, что «Аэрофлот» планирует развивать собственный сайт и мобильное приложение для продажи билетов.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что «Аэрофлот» остановил продажу билетов на международные рейсы, запланированные на июнь и июль.
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