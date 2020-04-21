«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с Aviasales

https://static.news.ru/photo/9abbcdc2-83c7-11ea-8c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» и её «дочка», лоукостер «Победа», расторгли договоры с сервисом по поиску билетов Aviasales.

Источник в «Аэрофлоте» рассказал об этом РИА Новости, позже информацию подтвердили в пресс-службе компании. Собеседник агентства пояснил, что поисковик получал комиссию за каждый проданный билет. Размер комиссии, взимаемой Aviasales, вызвал недовольство перевозчика.

«Аэрофлот» и «Победа» направили письма в Aviasales с предложением изменить размер комиссионного вознаграждения. Поисковик предпочёл расторгнуть соглашения.

Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение — о расторжении договора, — сообщила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Фактически сотрудничество авиакомпаний и поисковика билетов прекратится 1 мая. Спивакова отметила, что «Аэрофлот» планирует развивать собственный сайт и мобильное приложение для продажи билетов.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что «Аэрофлот» остановил продажу билетов на международные рейсы, запланированные на июнь и июль.