Последние нападения Израиля в этом месяце на самую высокую точку Голанских высот — гору Тель аль-Харра — стали свидетельством увеличившейся активности проиранских сил на этой высоте. Израильская пресса раскрывает данные, согласно которым группировка «Хезболла», обосновавшая штаб в этом районе, усилила своё влияние на юге настолько, что отдает приказы сирийской правительственной армии и отправляет её бойцов собирать разведданные. Ситуация не может не волновать Москву, при посредничестве которой заключалось соглашение об урегулировании ситуации в этом районе.

После того как сирийские правительственные силы взяли под контроль Тель аль-Харру в 2018 году, вопреки всем уверениям российской стороны, что приграничная зона с Израилем останется безопасной, в этом районе начали обосновываться силы, подконтрольные Ирану. Израильтяне пишут , что характер отношений между действующими в этом районе частями сирийской правительственной армии и «Хезболлой» трудно назвать взаимодействием и сотрудничеством — скорее, регулярная армия находится в подчинении у шиитской группировки. Дело доходит до того, что сирийских военнослужащих используют для сбора разведданных и натаскивают на потенциальный вооружённый конфликт с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В окрестностях — на плато Хауран — находится так называемый южный штаб «Хезболлы», откуда и координируются все действия. Отмечается, что группировка по уже проверенному сценарию вербует местных жителей для того, чтобы подготовить почву для возможного столкновения с еврейским государством.

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Ответственным за строительство военной инфраструктуры «Хезболлы» в южных провинциях Сирии считают военачальника группировки Мунира Али Наима Шаити по прозвищу «Хадж Ашем». После таинственной смерти в этом месяце сирийского бригадного генерала Джамаля аль-Ахмада он стал мостиком между расквартированными в этом районе сирийскими военнослужащими и командованием «Хезболлы». Имя Шаити нередко связывают с планами массированного нападения на Израиль. По данным израильской прессы, если ещё год назад правительственные силы и лояльные Ирану иррегулярные формирования на этой части Голан фокусировались на борьбе с оппозицией, то теперь они всё больше занимаются «угрозой извне» — израильтянами. Южный штаб «Хезболлы» располагает противотанковыми ракетами и мощными ракетами ближнего радиуса действия, которые «работают» на расстоянии 4 км. Помимо этого, южный штаб занимается сбором разведывательных данных об израильтянах. Его деятельность тщательно скрывается — очевидно, чтобы не злить российских советников, пытающихся учитывать интересы израильской стороны.

Ветеран израильской журналистики Рон Бен Ишай обращает внимание на то, что Тель аль-Харра — это самая высокая точка Голан (высота — 1,1 км), которая позволяет вести визуальную и радиоэлектронную разведку далеко вглубь израильской территории. В течение десятилетий гора, которая представляет собой потухший вулкан, была закрытой разведывательной базой для сирийской армии и союзных ей военизированных элементов. Рон Бен Ишай отмечает, что по договоренностям, которые достигли Россия и Израиль по отводу иностранных формирований от сирийско-израильской границы, на горе Тель аль-Харра могут оставаться только сирийские военнослужащие. «Хезболла» и шиитское ополчение должны были покинуть этот район как минимум на 80 км к востоку от трассы Дамаск — Дераа. При этом на первых этапах соглашение между двумя влиятельными игроками соблюдалось, однако сирийская правительственная армия всё равно давно дала своим иранским союзникам карт-бланш на действия в этом регионе.

Рон Бен-Ишай Shalom/youtube.com

В Израиле считают, что сбор разведданных в этом районе нужен Ирану и лояльным ему иррегулярным формированиям прежде всего для организации возможного проникновения на территорию еврейского государства и упрощения атак на военные и гражданские цели в стране. География Тель аль-Харры позволяет следить за развёртыванием израильских войск и, следовательно, делать вывод о том, готовит ли ЦАХАЛ операцию. Израильтяне питают опасения, что стратегически важная гора останется под контролем «Хезболлы». Вкупе с данными о том, что у ливанской группировки уже сформировалась целая ячейка на Голанах из числа местных жителей, это вынуждает еврейское государство всё чаще и чаще обращаться за помощью к российской стороне. Подразделения российской военной полиции, которые размещены в сирийской части Голанских высот, могут легко проверить факт присутствия проиранских сил вблизи границы с Израилем. С учётом обостряющегося соперничества РФ и Ирана за поствоенную инфраструктуру Сирии есть основания полагать, что Москва сама заинтересована обеспечить неприкосновенность горы Тель аль-Харра.