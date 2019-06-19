Российский олигарх Роман Абрамович намеревается приобрести самую дорогую виллу в Израиле. Её стоимость оценивается в $63 млн.
Миллиардер из России, получивший в 2018 году израильское гражданство, хочет стать владельцем недвижимости в курортном городе Герцлии на берегу Средиземного моря к северу от Тель-Авива, пишет со ссылкой на собственный источник местное издание
Абрамович приобрести особняк и окружающий его земельный участок в 9000 кв. м, которые он уже арендовал.
Как писал News.ru, ранее Роман Абрамович, задумавшись о недвижимости в Нью-Йорке, купил сразу четыре исторических особняка, заплатив за них $100 млн.