https://static.news.ru/photo/98ecdb0a-92bc-11e9-8ee1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Российский олигарх Роман Абрамович намеревается приобрести самую дорогую виллу в Израиле. Её стоимость оценивается в $63 млн.

Миллиардер из России, получивший в 2018 году израильское гражданство, хочет стать владельцем недвижимости в курортном городе Герцлии на берегу Средиземного моря к северу от Тель-Авива, пишет со ссылкой на собственный источник местное издание Calcalist .

Абрамович приобрести особняк и окружающий его земельный участок в 9000 кв. м, которые он уже арендовал.

Как писал News.ru, ранее Роман Абрамович, задумавшись о недвижимости в Нью-Йорке, купил сразу четыре исторических особняка, заплатив за них $100 млн.