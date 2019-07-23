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Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление всех предприятий Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) потребует докапитализации на сумму более 300 млрд рублей. По его словам, интеграция ОАК в состав госкорпорации уже началась.

Там нужна будет докапитализация, потому что нам необходимо будет, чтобы окончательно провести финансовое оздоровление всех предприятий ОАК, более 300 млрд, — цитирует ТАСС Чемезова. Он пояснил, что средства прежде всего...