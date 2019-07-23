Глава нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов сообщил, что сохраняет интерес к покупке татарстанского производителя удобрений «Аммоний», и подал заявку на весь пакет его акций.
Мы подавали заявку, но не агрессивную. Мы подавали заявку на весь пакет, — сообщил Алекперов журналистам.
Он также назвал газохимию стратегическим проектом компании.
Ранее «Коммерсант»
Как писал News.ru, Нижегородский НПЗ рассчитан на переработку тяжелосернистого сырья и он может принять загрязнённую хлоридами нефть. Об этом сообщил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Ранее представитель Минэнерго сообщил, что власти и компании рассматривают разные варианты использования нефти с хлоридами, в том числе её переработку на НПЗ.