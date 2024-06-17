В АвтоВАЗе назвали три преимущества китайского автопрома перед российским Соколов: у китайского автопрома условия гораздо выгоднее, чем у АвтоВАЗа

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Российский автопром и китайский находятся в неравных условиях, заявил в интервью РИА Новости глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, автомобильная промышленность Китая имеет гораздо более выгодное положение, в том числе из-за низкой ключевой ставки в КНР, отсутствия санкций и более низкой стоимости автокомпонентов.

Соколов отметил, что фискальные и нефискальные меры поддержки должны быть направлены на выпуск локализованной продукции, в том числе китайских автопредприятий, например Haval.

Они активно идут по пути локализации. Молодцы, мы рады такой конкуренции. Но когда мы конкурируем с прикручиванием шильдиков и колес, я могу ответственно заявить, что мы находимся в неравных конкурентных условиях, — заявил топ-менеджер.

Президент АвтоВАЗа напомнил, что китайский рынок подразумевает 30 млн автомобилей. Стоимость автокомпонентов декомпозируется именно на эту массу. Рынок в России составляет всего 500 тыс. машин. Поэтому себестоимость одного и того же компонента «абсолютно разная», объяснил Соколов. Он добавил, что максимальная кредитная ставка в Китае составляет 4% и китайские компании не находятся под жестким секционным давлением.

Ранее автоэксперт Андрей Трой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал идею концерна «АвтоВАЗ» ввести новый утильсбор. Специалист отметил, что в истории не было прецедентов, чтобы производитель автомобилей был так же защищен государством. Он негативно отнесся к инициативе компании.