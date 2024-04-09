«Обнаглели в край»: автоэксперт об идее АвтоВАЗа ввести новый утильсбор Автоэксперт Трой назвал «абсурдом» предложение АвтоВАЗа ввести новый утильсбор

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В истории не было прецедентов, чтобы производитель автомобилей был так же защищен государством, как АвтоВАЗ, заявил в разговоре с NEWS.ru автоэксперт Андрей Трой, комментируя идею концерна ввести новый утильсбор. По его словам, компания «обнаглела в край».

Мягко говоря, и без мата, АвтоВАЗ окончательно и очень сильно обнаглел в край. В истории не было прецедентов, что местный производитель автомобилей был настолько сильно защищен государством. Ситуация дошла до абсурда, — заявил Трой.

Он отметил, что завод «по факту ничего не производит». Со времен выпуска Lada Vesta деятельность АвтоВАЗа сосредоточена вокруг того, чтобы взять «очередную китайскую поделку и поменять на ней шильдик», после чего «задрать цену в несколько раз», сказал Трой.

Если посмотреть статистику продаж в США, где традиционно первое и второе место делили Ford и Toyota, разница между ними по итогам года составляет 1-2%. У нас разница между АвтоВАЗом, который всегда на первом месте, и вторым местом, где находится один из иностранных производителей, составляет 30-40%, — резюмировал он.

Ранее под представительством президента АвтоВАЗа Максима Соколова состоялось заседание экспертного совета при комитете промышленности и торговли Госдумы РФ. В рамках мероприятия было рекомендовано планомерно увеличить утильсбор на автомобили, чтобы простимулировать иностранные компании создавать и развивать локальные производства в России.

Кроме того, автоэксперт Иван Зенкевич отмечал, что россияне оценят появление на рынке легкового автомобиля Lada Granta с автоматической коробкой передач.