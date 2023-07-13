Стало известно, у скольких работающих россиян нет автомобиля «Авито»: у 34% работающих россиян нет автомобиля в семье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только треть работающих россиян не имеют автомобиля в семье, свидетельствуют результаты совместного исследования платформ «Авито Работа» и «Авито Авто», которые есть в распоряжении NEWS.ru. Среди городов-миллионников лидером по автомобилизации стал Челябинск. Москва оказалась лишь на третьем месте.

Лишь 34% работающих участников опроса, в котором учитывалось мнение более 10 тысяч респондентов, признали, что у них в семье нет автомобиля. Чаще других такой ответ давали молодые люди в возрасте 18–24 года (49%) и жители небольших (до 100 тысяч человек) населенных пунктов (36%), — говорится в совместном исследовании платформ «Авито Работа» и «Авито Авто».

Заметно чаще остальных автомобиль используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, а также респонденты, в семьях которых доход на одного человека составляет 60 тысяч рублей и более. Среди тех, чей доход не превышает 30 тысяч рублей на члена семьи, личным видом транспорта пользуются реже всего.

Среди городов-миллионников лидером по автомобилизации стал Челябинск. В этом городе лишь 21% респондентов признали, что не имеют автомобиля в семье. Москва оказалась на третьем месте (28%), пропустив вперед Казань (25%).

Также исследование показало, что 37% работающих участников опроса рассматривают возможность приобретения нового или подержанного автомобиля в ближайшие шесть месяцев. Причем самый высокий показатель наблюдается в возрастной группе 25–34 года — 44%. Среди людей старшего возраста желающих меньше — 31% и 25% в возрастных группах 45–54 и 55–64 года соответственно.

Ранее россияне назвали критерии идеального отечественного автомобиля. Так, 23% опрошенных считают идеальным типом кузова седан, 21% предпочитают кроссовер. По 19% выбрали внедорожник и универсал, 12% назвали хетчбэк, 6% — купе. В качестве подходящего цвета для российского автомобиля респонденты назвали черный, синий и «баклажан».