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05 августа 2025 в 11:47

Крупный автопроизводитель отзывает 300 тысяч машин из-за одного дефекта

NHTSA: Kia Motors отзывает 300 тысяч новых машин в США из-за дефекта в отделке

Kia Telluride Kia Telluride Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Kia Motors объявила масштабную кампанию по отзыву более 300 тысяч автомобилей на американском рынке, сообщает Fox32 со ссылкой на Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA). Проблема касается дефектов внешней отделки в моделях Telluride и K5.

Основная часть отзывов затрагивает свыше 200 тысяч кроссоверов Telluride, произведенных с октября 2022 по сентябрь 2024 года. Расследование установило, что южнокорейский поставщик Saedong допустил нарушения технологии приклейки дверных молдингов, что может привести к их отслоению во время движения.

Отдельная кампания отзывов касается 100 тысяч седанов K5 2023–2025 годов выпуска, где выявлены проблемы с креплением отделки кузовных стоек. Владельцы указанных автомобилей начнут получать уведомления о бесплатном ремонте с конца сентября 2025 года. Все работы по устранению дефектов будут проводиться за счет производителя.

Ранее в Росстандарте сообщили, что компания «Киа Россия и СНГ» — официальный представитель Kia Motors в России — объявила отзыв почти 80 тысяч кроссоверов Sportage. Речь идет о машинах, проданных с 2010 по 2015 год. Причиной стала необходимость замены мультипредохранителя в блоке HECU.

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