Эксперт объяснил нежелание автосервисов ремонтировать «серые» машины Автоэксперт: дилеры не обязаны ремонтировать машины, ввезенные серым путем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автосервисы не обязаны ремонтировать машины, которые были ввезены нелегальным путем, заявил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. Он предупредил, что в таком случае специалисты не могут гарантировать качественный ремонт.

Если на сервисе понимают, что они не работают с такими автомобилями, если они не знают, как их чинить, то они не только могут, но и просто обязаны не брать такую машину. Если велик риск, что автомобиль будет поврежден еще сильнее, то не нужно ремонтировать. И правильно делают сервисы, когда не берут такие машины, — пояснил эксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов рассказал, что в России на 30% увеличился спрос на услуги автосервисов с начала 2024 года. По его словам, причиной этому стали аномальные морозы, которые накрыли многие регионы страны. Эксперт отметил, что чаще всего водители обращались к специалистам с «замороженными» машинами, которые не заводились на холоде.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто предупреждал, что крупные фирменные автосервисы зачастую не соглашаются на ремонт мелких поломок в агрегатах автомобилей, предпочитая замену узла целиком. Однако, по словам специалиста, в последнее время эта тенденция меняется из-за долгого ожидания поставок.