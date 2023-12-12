Автоэксперт назвал распространенную уловку крупных автосервисов Автоэксперт Моржаретто: в крупных автосервисах предпочитают замену узлов целиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные фирменные автосервисы зачастую не соглашаются на ремонт мелких поломок в агрегатах автомобилей, предпочитая замену узла целиком, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Игорь Моржаретто. Однако, по словам специалиста, в последнее время эта тенденция меняется из-за долгого ожидания поставок.

Довольно часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нем достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами, — объяснил Моржаретто.

Он добавил, что подобная практика, известная как европейский уровень сервиса с полной заменой узлов, существует в России уже около 20 лет. При этом в последнее время стала заметна тенденция к изменению подходов в мастерских. По словам эксперта, это связано с увеличившимися сроками ожидания поставок некоторых запчастей.

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