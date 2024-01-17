Эксперт Баканов предположил, сколько будут стоить авто новой марки Solaris Эксперт Баканов: новые Solaris будут стоить от двух до трех миллионов рублей

Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости

Hyundai Solaris

Автомобили новой марки Solaris и Rio, которые начали делать на заводе Hyundai под Санкт-Петербургом вместо Hyundai и Kia, будут стоить от двух до 2,2 млн рублей, предположил в беседе с NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, спрос на новые машины будет зависеть от стоимости, но при этом дилеры не смогут увеличивать цену в полтора раза, так как сейчас дефицита на автомобильном рынке нет.

Цена будет в рынке. Можно предположить, что Solaris и Rio будут стоить около 2–2,2 млн рублей, а вот Creta станет чуть подороже — около 2,3 млн рублей, может быть, цена в хороших комплектациях будет приближаться к отметке 2,8 млн рублей, — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что петербургский завод Hyundai вышел из простоя после двухлетнего перерыва. По данным пресс-службы предприятия, проводится обучение персонала и обслуживание оборудования. На заводе работают около 800 человек.

Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков заявил, что Hyundai Motor не сможет в ближайшее время вернуться в Россию. По его словам, сейчас на российский рынок пришел китайский производитель. Если спустя годы Hyundai и захочет вернуться, то «вход будет очень дорогой».