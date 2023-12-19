«Вход будет дорогой»: автоэксперт призвал Hyundai забыть о российском рынке Автоэксперт Моженков: Hyundai захочет вернуться в РФ, но вход будет дорогой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не сможет в ближайшее время вернуться в Россию, заявил NEWS.ru экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков. По его словам, сейчас на российский рынок пришел китайский производитель. Если спустя годы Hyundai и захочет вернуться, то «вход будет очень дорогой».

Hyundai, как и ни одна мировая компания, не хотела уходить из России, но под жестким напором твердолобых политиков их просто заставляют. Пусть забудут о российском рынке, будут вспоминать, как продавали десятки тысяч автомобилей, зарабатывали миллиарды, а теперь все. Сейчас лидер мирового автопрома — Китай. Hyundai захочет вернуться, и, если такое будет через 15–20 лет, вход будет очень дорогой, — говорит эксперт.

Ранее в компании Hyundai Motor сообщили, что продают свой российский завод в Санкт-Петербурге. Сделка обсуждается с компанией «Арт-Финанс», которая до этого уже выкупила бывшие активы Volkswagen.

Работа петербургского завода приостановлена с марта 2022 года. Условия сделки по продаже предприятия в настоящий момент согласовываются. Владельцам автомобилей Hyundai пообещали продолжать оказывать послепродажное обслуживание.