Экономист рассказал, ждать ли понижения цен на резко подорожавшие покрышки Экономист Разуваев: цены на покрышки снизятся после недавнего роста на 25%

После подорожания стоимости покрышек на 25% можно рассчитывать на их подешевение за счет традиционной коррекции, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, ранее в этот сектор были вложены достаточно большие инвестиции, и в данный момент спрос на покрышки удовлетворяется за счет собственного производства и поставок из Китая.

После любого роста будет идти коррекция, соответственно можно вполне рассчитывать и на удешевление [покрышек], — заявил Разуваев.

Ранее правительство России подготовило новую редакцию перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобилей. Она позволит инспекторам штрафовать водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой и нештатными газоразрядными лампами в фарах. С декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных, за нарушение грозит штраф в 500 рублей. При этом регионы получат полномочия по увеличению длительности запрета.