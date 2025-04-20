Дистанционный запуск двигателя: когда полезен, для каких машин не подойдет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дистанционный запуск двигателя — это технология, которая позволяет завести автомобиль на расстоянии с помощью брелока или мобильного приложения. Зимой данная система позволяет заранее прогреть двигатель, а жарким летом — охладить салон. Как работают современные системы дистанционного запуска и на каких машинах их можно использовать — в материале NEWS.ru.

Что такое автозапуск мотора и зачем он нужен

Автозапуск — электронная система, которая позволяет дистанционно запускать двигатель автомобиля. Это нужно, чтобы мотор прогрелся еще до старта, а в салон начал поступать воздух комфортной температуры. Кроме того, одновременно с включением двигателя можно настроить работу других систем — например, подогрева или вентиляции кресел.

Современные системы автозапуска бывают трех типов:

Управляемые с брелока : запуск происходит по команде с пульта. Радиус действия ограничен — как правило, для включения такой системы автомобиль должен быть в поле видимости (например, припаркован под окнами).

: запуск происходит по команде с пульта. Радиус действия ограничен — как правило, для включения такой системы автомобиль должен быть в поле видимости (например, припаркован под окнами). Программируемые системы : двигатель активируется по таймеру, который настраивается заранее в мультимедийной системе автомобиля или в приложении на смартфоне. Система позволяет автоматически включать мотор ночью или утром на несколько минут. Кроме того, можно запрограммировать несколько последовательных включений. Это полезно в регионах, где зимой бывают холода ниже минус 30 градусов.

: двигатель активируется по таймеру, который настраивается заранее в мультимедийной системе автомобиля или в приложении на смартфоне. Система позволяет автоматически включать мотор ночью или утром на несколько минут. Кроме того, можно запрограммировать несколько последовательных включений. Это полезно в регионах, где зимой бывают холода ниже минус 30 градусов. GSM-управляемые автозапуски: в автомобиль устанавливается блок с сим-картой. Водитель может включать двигатель через приложение на смартфоне. При этом машина необязательно должна быть в поле видимости (например, она может стоять на паркинге или другой улице). Такие системы позволяют из любой точки мира не только заводить или глушить двигатель, но и видеть пробег автомобиля, контролировать запас оставшегося топлива и так далее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

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Как долго нужно греть двигатель автомобиля

Водители часто спорят о том, нужно ли греть двигатель машины или нет. Автопроизводители не рекомендуют это делать. По их мнению, даже зимой можно подойти к автомобилю, завести мотор и сразу же поехать.

«Раньше машины с карбюраторными двигателями требовали прогрева. Но уже много десятилетий автомобили оснащаются двигателями с системами впрыска. Электроника сама корректирует работу мотора в зависимости от температуры», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Тем не менее холодный запуск двигателя — это серьезный стресс для него, отметил он.

«После включения мотора надо дать ему немного поработать на холостом ходу. Нужно около 20–30 секунд, чтобы масло дошло до всех точек двигателя и появилась надежная масляная пленка. Заведите двигатель, подождите одну минуту и потом первое время двигайтесь не спеша, чтобы обороты были не выше трех тысяч», — сказал Баканов.

Согласно российскому законодательству, стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена (более пяти минут).

Какие есть сложности с установкой системы автозапуска на машины

Существуют некоторые модели, на которые довольно сложно и дорого поставить систему автозапуска.

«Например, есть проблемы с установкой нештатных систем на Mercedes-Benz или BMW. В „мерсах“ в замке часто стоит так называемый оптический датчик, который считывает ключ. Он требует, чтобы в паз был установлен именно ключ от машины. Из-за этого поставить систему автозапуска нелегко. Решение проблемы есть, но оно стоит 50–60 тысяч рублей. В итоге цена установки автозапуска резко увеличивается», — рассказал NEWS.ru эксперт по защите автомобилей Сергей Ефименко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одна сложность при установке систем автозапуска связана с тем, что у водителя иногда не получается обойти штатный иммобилайзер. В этом случае для установки системы автозапуска нужно «зашивать» в автомобиле ключ зажигания.

Это очень сильно не любят страховые компании. При покупке полиса каско обычно нужно показать два штатных ключа зажигания.

«Сейчас на 90% современных машин при установке автозапуска можно обойтись без штатного ключа. Но бывают и исключения. Например, на Volkswagen и Skoda с моторами объемом 1,4 и 1,6 литра систему автозапуска можно поставить легко и просто. А на машинах с мотором 2 литра нужно „хранить“ ключ в машине», — пояснил Ефименко.

Еще одна проблема — это машины с механическими коробками передач. Их двигатель должен включаться, только когда стоит нейтральная передача — иначе автомобиль может сам поехать.

«На машинах с механикой с установленной системой автозапуска при выключении мотора нужна определенная последовательность действий. Припарковался, дергаешь ручник, вытаскиваешь ключ зажигания, но машина при этом остается заведенной. Затем выходишь, ставишь автомобиль на охрану, и двигатель глохнет. Только в этом случае автозапуск сработает, так как машина точно будет на нейтрали. Пользоваться таким автозапуском не очень удобно, но можно», — рассказал Ефименко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не каждый автозапуск машины полезен

Покупатели на вторичном рынке позитивно относятся к системам автозапуска, которые были изначально установлены на заводе. Однако если при монтаже автозапуска штатный ключ зажигания приходится оставлять в машине, то это снижает стоимость автомобиля, особенно если речь идет о дорогих моделях.

«Покупатели премиума не любят доработок, которые сделаны вне завода. Им не нравится, когда кто-то „колхозит“ машину», — пояснил NEWS.ru коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Если у автомобиля есть современная система автозапуска, которая установлена без взлома штатной противоугонной системы, то покупатели это одобряют.

«Такие системы делают автомобиль более привлекательным на вторичном рынке. Его цену могут повысить на 5–7%. Особенно ценятся телематические системы с управлением через смартфон», — пояснил Житнухин.

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