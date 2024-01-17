Автомобильный эксперт рассказал, чего ждать от автомобилей бренда Solaris Эксперт Баканов: модернизации автомобилей Rio или Creta не будет

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В автомобилях нового бренда Solaris, которые начали делать на заводе Hyundai под Санкт-Петербургом вместо Hyundai и KIA, на нынешнем этапе серьезных изменений в сравнении с «оригиналами» не будет, сообщил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, может появиться другой поставщик проводки или ковриков, поскольку любая модернизация конструкции двигателя или подвески требует больших затрат.

Будет ли завод, который сейчас принадлежит ООО «Арт-Финанс», заниматься модернизацией своих машин? Вряд ли. Возможно появление новых поставщиков, но не более. Например, может появиться другой поставщик проводки или ковриков, иной производитель технических жидкостей и так далее. Но ждать на Creta новый двигатель или другую подвеску точно не стоит, — заявил эксперт.

Также Баканов предположил, что автомобили новой марки Solaris будут стоить от двух до 2,2 млн рублей. По его словам, спрос на новые машины будет зависеть от стоимости, но при этом дилеры не смогут увеличивать цену в полтора раза, так как сейчас дефицита на автомобильном рынке нет.

Ранее стало известно, что петербургский завод Hyundai вышел из простоя после двухлетнего перерыва. По данным пресс-службы предприятия, проводится обучение персонала и обслуживание оборудования. На заводе работают около 800 человек.