Автомобилистам рассказали, как ухаживать за машиной в жару Автоэксперт Хайцеэр: в жару нужно проверять уровень антифриза в машине

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В жару необходимо проверять уровень антифриза в машине, рассказал в беседе с «Москвой 24» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, также в жаркую погоду нужно следить за температурой в салоне автомобиля.

Если в жару не хватает антифриза, может произойти какая-то протечка, машина перегреется и есть большой риск поломки, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что в жаркую погоду перед поездкой нужно проверить чистоту радиатора. Чтобы защитить от перегрева автосалон, можно затонировать его, но в пределах, установленных законом. Также лучше парковать свой автомобиль в тени, когда на улице солнце.

Если в авто есть кондиционер и климат-контроль, нужно обязательно проверять их исправность: фреон должен быть заправлен, также нигде не должно быть протечек, — добавил Хайцеэр.

Кроме того, перед тем как ехать куда-нибудь, можно включить в машине охлаждение на 1,5 минуты, заключил эксперт.

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