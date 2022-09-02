Автоэксперт: АвтоВАЗ не сможет снабжать «Яндекс.Такси» машинами Автоэксперт Субботин: «Яндекс.Такси» переоценил возможности АвтоВАЗа на поставки машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс» обратился к АвтоВАЗу и китайским BAIC Group и Chery с просьбой о дополнительных поставках машин для лизинговых компаний, с которыми работает сервис «Яндекс.Такси». Речь идет о 50 тысяч автомобилей ежегодно, однако АвтоВАЗ не сможет выполнить этот заказ, а китайские производители больше ориентированы на внутренний рынок и США, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «360».

«Яндекс» здесь промахивается, на мой взгляд, потому что отечественный автопром не может предоставить им модели, способные работать в таком интенсивном режиме. Нет у нас таких моделей. Все, что сегодня выпускает АвтоВАЗ, — это машины платформы ВАЗ 2108. Это такая же «восьмерка» 1980 год выпуска, — пояснил автоэксперт.

Ни российские, ни китайские производители автомобилей не смогут работать в таком темпе, чтобы покрыть потребности таксомоторного рынка, считает Субботин. Он заявил, что единственным выходом в такой ситуации может стать изменение политики «Яндекса» в отношении нуждающихся в ремонте машин. Сейчас компания списывает износившиеся из-за постоянной работы авто и покупает новые, тогда как в нынешних условиях, по словам эксперта, не останется выхода, кроме как наладить альтернативные поставки деталей на уже используемые машины.

Ранее сообщалось о сокращении производства автомобилей в России. В июле 2022 года в России было произведено 19,4 тысячи легковых транспортных средств, что на 80,6% меньше результата того же месяца прошлого года. Ситуация несколько улучшилась благодаря тому, что в июле АвтоВАЗ возобновил выпуск «антикризисных» моделей Niva Legend и Granta Cross, которые собирают на заводе с простым набором электроники. Из автомобильных заводов в России также продолжают работать УАЗ и Haval, а остальные предприятия до сих пор «простаивают».