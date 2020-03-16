https://static.news.ru/photo/cc35b8da-6767-11ea-9a30-fa163e074e61_660.jpg Гюнтер Штайнер Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Владелец американской команды Haas «Формулы-1» Гюнтер Штайнер не знает, когда возобновится гоночный сезон.

Не знаю, когда сможем продолжить. Я не представляю, будут ли гонки в этом году, — заявил Штайнер в эфире Ziggo Sport.

Ранее руководители «Формулы-1» из Liberty Media сообщали о планах возобновить гонки в конце мая — начале июня.

«Формула-1» должна была стартовать в прошедшие выходные в Мельбурне. Однако в связи со вспышкой инфекции коронавируса отменены или перенесены этапы Гран-при Австралии, Бахрейна, Китая и Вьетнама. На данный момент руководители команд задумываются о целесообразности дальнейшего участия в гонках в Испании, Нидерландах и Монако. Ожидается, что сезон начнётся с этапа Гран-при в Азербайджане 7 июня, писал NEWS.ru.