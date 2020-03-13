https://static.news.ru/photo/6add228c-652b-11ea-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photo4/Lapresse/Global Look Press

Этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба F-1.

В связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19 и после обсуждений с FIA (Международная автомобильная федерация. — NEWS.ru) и организаторами гонок всеми сторонами было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, — говорится в сообщении.

Этап в Бахрейне должен был пройти 20–22 марта, Вьетнама — 3–5 апреля.

Как сообщает пресс-служба FIA, ожидаемый срок старта «Формулы-1» — конец мая. Согласно календарю чемпионата в конце мая пройдёт этап в Монако (24 мая). В начале мая значатся гонки в Нидерландах и Испании. Следом в июне этап в Баку.

Ранее был отменён первый этап «Формулы-1» в Австралии (15 марта), писал NEWS.ru Таким образом, отменены первые три этапа чемпионата мира.