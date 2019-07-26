https://static.news.ru/photo/bfca0176-af9a-11e9-b69f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Каталонии стараются сделать всё, чтобы сохранить у себя этап «Формулы-1» — Гран-при Испании.

Для проведения гонки будут дополнительно выделены средства в размере 21 миллиона евро, пишет Motorsport Week. Нынешний контракт на проведение этапа в Барселоне заканчивается в этом году.

Руководство «Ф-1» включило в календарь следующего сезона сразу два новых события — этапы пройдут в Голландии и во Вьетнаме.

Теперь им надо убрать из графика два любых старта. Вероятно, что в этом списке окажется как раз каталонский этап.