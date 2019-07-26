Власти Каталонии стараются сделать всё, чтобы сохранить у себя этап «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Для проведения гонки будут дополнительно выделены средства в размере 21 миллиона евро, пишет Motorsport Week. Нынешний контракт на проведение этапа в Барселоне заканчивается в этом году.
Руководство «Ф-1» включило в календарь следующего сезона сразу два новых события — этапы пройдут в Голландии и во Вьетнаме.
Теперь им надо убрать из графика два любых старта. Вероятно, что в этом списке окажется как раз каталонский этап.