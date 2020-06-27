Ушёл из жизни чемпион СССР и России по автоспорту Линдгрен

https://static.news.ru/photo/342249c8-b85c-11ea-aa39-fa163e074e61_660.jpg Эдгард Линдгрен Фото: raf.su

В возрасте 84 лет умер чемпион СССР и России по автоспорту Эдгард Линдгрен.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Российской автомобильной федерации (РАФ). Её представители отметили, что завершивший карьеру по окончании сезона 2016 года Линдгрен был талантливым инженером и преподавал на кафедре физического воспитания МАДИ, передаёт РИА Новости.

Сегодня пришла печальная новость: от нас ушел легендарный гонщик — Эдгард Львович Линдгрен, — говорится в сообщении.

В 1970 году Линдгрен начал карьеру в автомобильных гонках. Он стал чемпионом СССР и три раза становился чемпионом России, а также выиграл Кубок АСПАС. До этого Линдгрен выступал в мотокроссе. В автоспорте он получил разряд мастера спорта международного класса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семикратному чемпиону мира «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру проведут операцию с применением стволовых клеток. Профессор Филипп Менаше сообщил, что целью операции является восстановление нервной системы Шумахера.