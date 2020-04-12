Умер знаменитый британский пилот «Формулы-1» Стирлинг Мосс

https://static.news.ru/photo/5a5bebc8-7caa-11ea-a222-fa163e074e61_660.jpg Стирлинг Мосс Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скончался известный британский автогонщик Стирлинг Мосс. Ему было 90 лет. Он умер после продолжительной болезни в своём доме. Последние минуты жизни с ним была его супруга.

Покойный выступал в «королевских гонках» — «Формуле-1» — с 1951 по 1961 год. Дважды завершал сезон на втором месте, дважды выигрывал бронзу, но чемпионом не стал. Также Мосс принимал участие в «24 часах Ле-Мана», пишет The Independent.

После ухода из спорта он занялся бизнесом, возглавлял британскую Ассоциацию классического ралли, организовал автопробег на ретроавтомобилях «Вокруг света за 80 дней» в 2000-м.

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