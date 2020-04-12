Умер знаменитый британский пилот «Формулы-1» Стирлинг Мосс

Скончался известный британский автогонщик Стирлинг Мосс. Ему было 90 лет. Он умер после продолжительной болезни в своём доме. Последние минуты жизни с ним была его супруга.
Покойный выступал в «королевских гонках» — «Формуле-1» — с 1951 по 1961 год. Дважды завершал сезон на втором месте, дважды выигрывал бронзу, но чемпионом не стал. Также Мосс принимал участие в «24 часах Ле-Мана»,
После ухода из спорта он занялся бизнесом, возглавлял британскую Ассоциацию классического ралли, организовал автопробег на ретроавтомобилях «Вокруг света за 80 дней» в 2000-м.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» Колби Кейв умер на 26-м году жизни в результате кровоизлияния в мозг. Трагедия произошла 6 апреля 2020 года.
Добавьте наши новости в избранные источники