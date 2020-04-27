Руководство «Формулы-1» рассказало о календаре сезона

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри рассказал о примерном календаре сезона-2020/21.
Первый этап Гран-при «Формулы-1» пройдёт в Австрии 3-5 июля, затем в Европе пройдут ещё несколько гонок до начала сентября.
В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки в Евразии, Азии и Америке. Завершится сезон традиционным финалом в Абу-Даби, — приводит слова Кэри пресс-служба «Формулы-1».
Руководитель «королевских гонок» также отметил, что всего в нынешнем сезоне планируется провести 15-18 гонок. Первые этапы пройдут без зрителей.
Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний. Между тем организаторы 10-го этапа чемпионата отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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