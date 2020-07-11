Российский пилот «Формулы-1» Квят недоволен квалификацией Гран-при Штирии

https://static.news.ru/photo/a1fb2c90-c3a0-11ea-b92b-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят остался недоволен своим результатом в квалификации на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия).

Получилось не так хорошо, как могло бы. Это была первая дождевая сессия за долгое время, и, мне кажется, я неплохо пилотировал, но этого было недостаточно. Недоволен результатом, но сделал всё, что мог, — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Пилот отметил, что для того, чтобы набрать очки в воскресной гонке, ему необходимо пройти трассу чисто.

Гонка Гран-при Штирии пройдёт в воскресенье, 12 июля, начало в 16:10.

Ранее сообщалось, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят будет стартовать в гонке с 14-го места, его партнёр по команде Пьер Гасли стал в квалификации восьмым, писал NEWS.ru.