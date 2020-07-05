Пилоты «Формулы-1» не хотят преклонять колено на Гран-при Австрии

https://static.news.ru/photo/6f4c09b6-beac-11ea-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Не все пилоты из команд «Формулы-1» согласны преклонить колено на Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминацией.

Минимум 5 из 20 пилотов не намерены преклонять колено. При этом все гонщики согласились выйти на гонку в футболках с надписью «End racism», сообщает Sky Sports.

Первая гонка «Формулы-1» нынешнего сезона пройдёт в Австрии 5 июля, начало в 16:10 мск.

Ранее сообщалось, что немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации. В 2020 году машины команды будут чёрного цвета.

Чемпионат «Формулы-1» должен был стартовать в марте с гонки в Австралии, но был отсрочен из-за пандемии коронавируса. В итоге руководство F-1 составило новый календарь из первых восьми гонок, писал NEWS.ru.