На болиде F1 пилота Никиты Мазепина запретят слово «Россия»

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Пилоту «Формулы 1» Никите Мазепину запретят выступать под российской символикой из-за допингового скандала и споров WADA и РУСАДА в Международном спортивном арбитраже (CAS). На борт его болида будет запрещено наносить слово «Россия» и российский флаг.

«Формула 1» является международным спортивным турниром, чемпионат проводится под эгидой международной федерации, следовательно на гонки F1 также распространяется решение суда о том, что российские спортсмены не могут выступать под национальной символикой. Данное решение CAS будет действовать до декабря 2022 года.

Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины, — сообщили РИА Новости в Российской автомобильной федерации.

Несмотря на запрет использовать российский флаг, болид Мазепина всё равно будет раскрашен в цветовой гамме российского триколора, отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что новый сезон чемпионата «Формулы 1» стартует 26 марта 2021 года с Гран-при Бахрейна. Российский этап гонки в Сочи пройдёт 24-26 сентября.

Мазепин в новом сезоне дебютирует в «Формуле-1». Россиянин будет выступать за немецкую команду «Хаас».