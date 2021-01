«Формула-1» стартует 26 марта гонкой в Бахрейне

Также стало известно, что Гран-при России в Сочи состоится 24-26 сентября.

В 2021 году пилотов ждет 23 гонки. Сезон стартует на неделю позже запланированного. Ожидалось, что сезон откроет Гран-при Австралии, однако из-за эпидемиологической обстановки гонка в Мельбурне была перенесена на 21 ноября. Также не состоится в апреле Гран-при Китая, его место займет гонка в итальянской Имоле 18 апреля. Об этом сообщается в официальном Twitter «Формулы-1».