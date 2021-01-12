«Формула-1» стартует 26 марта гонкой в Бахрейне

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Опубликован календарь нового сезона «Формулы — 1». Согласно календарю, сезон стартует 26 марта гонкой в Бахрейне, а этап в Австралии переносится на ноябрь.

Также стало известно, что Гран-при России в Сочи состоится 24-26 сентября.

В 2021 году пилотов ждет 23 гонки. Сезон стартует на неделю позже запланированного. Ожидалось, что сезон откроет Гран-при Австралии, однако из-за эпидемиологической обстановки гонка в Мельбурне была перенесена на 21 ноября. Также не состоится в апреле Гран-при Китая, его место займет гонка в итальянской Имоле 18 апреля. Об этом сообщается в официальном Twitter «Формулы-1».

2021 CALENDAR UPDATE



Season starts in Bahrain 26-28 Mar

Australia moves to 19-21 Nov

Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change #F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA — Formula 1 (@F1) January 12, 2021

Ранее компания — промоутер Гран-при в Китае обратилась к руководству «Формулы-1» с просьбой перенести сроки проведения гонки из-за нестабильной ситуации с пандемией коронавируса на второе полугодие 2021 года.