Косаченко объяснила 9 сходов пилотов на Гран-при «Формулы-1» в Австрии

https://static.news.ru/photo/218d9966-bed8-11ea-97c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/LEONHARD FOEGER/Global Look Press

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко назвала два фактора, которые повлияли на большое количество технических проблем в первой гонке сезона на этапе Гран-при Австрии.

К финишу Гран-при Австрии из 20 пилотов добрались всего 11 машин.

Есть такое ощущение, что, во-первых, очень жаркая погода была, а, во-вторых, небольшой период расслабленности с марта месяца. Наверное, нужно немного перетрясти машины, тесты были довольно давно. Работать во время коронавирусного заточения командам было нельзя, поэтому, по сути, это такой пристрелочный этап. Я думаю, уже на следующем этапе здесь же в Австрии через неделю всё станет на свои места, и мы на финише, скорее всего, увидим гораздо большее количество пилотов, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Также она отметила третье место Ландо Норриса из «Макларена», назвав это восхитительным результатом. По мнению Косаченко, он будет иметь большое значение для команды, добавив для них дополнительное воодушевление и стимул. При этом эксперт выразила разочарование от атмосферы соревнований из-за отсутствия болельщиков на трибунах в связи с пандемией коронавируса.

Мне гонка показалась чрезвычайно спокойной из-за отсутствия атмосферы и болельщиков на трибунах. Это очень своеобразная гонка «Формулы-1», хочется поскорее вернуться в нормальный режим, когда на трибунах будет большая толпа болельщиков. Меня не совсем впечатлило всё, что происходило в Австрии сегодня. Сезон только начинается, посмотрим, что будет дальше. Мы не знаем, какой он будет по продолжительности. Но даже если он будет очень коротким, мы уже понимаем расклад сил, — заключила Косаченко.

Ранее NEWS.ru писал, что финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем на первом в сезоне этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье место занял Ландо Норрис из «Макларена». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят сошёл с дистанции на предпоследнем круге из-за прокола колеса.