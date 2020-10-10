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Хэмилтон и Шумахер сравнялись по количеству выигранных Гран-при «Формулы-1»

17:32, 11 октября 2020
Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при чемпионата «Формулы-1».

11 октября Хэмилтон стал первым в рамках Гран-при Айфеля, который прошёл на трассе «Нюрбургринг» в Германии. Данная победа — 91-я в карьере Хэмилтона, аналогичное число на счету Шумахера.

Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». Хэмилтон обладает шестью титулами чемпиона мира.

Ранее NEWS.ru писал, что 21-летний российский гонщик Роберт Шварцман впервые сядет за руль болида «Формулы-1» на тестах на трассе во Фьорано, а также будет участвовать в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.

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