Хэмилтон и Шумахер сравнялись по количеству выигранных Гран-при «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при чемпионата «Формулы-1».
11 октября Хэмилтон стал первым в рамках Гран-при Айфеля, который прошёл на трассе «Нюрбургринг» в Германии. Данная победа — 91-я в карьере Хэмилтона, аналогичное число на счету Шумахера.
Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». Хэмилтон обладает шестью титулами чемпиона мира.
Ранее NEWS.ru писал, что 21-летний российский гонщик Роберт Шварцман впервые сядет за руль болида «Формулы-1» на тестах на трассе во Фьорано, а также будет участвовать в пятничной практике Гран-при Абу-Даби 11 декабря.
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